معلومات عن الفنان الراحل محمد أبو الوفا مدرس الخط العربي

رحل الفنان المصري محمد أبو الوفا عن عالمنا اليوم الموافق 29-6-2019، كانت بدايته في المجال الفني بقصر الثقافة من خلال مشاركته في العروض المسرحية، ثم انتقل إلى العمل بالتليفزيون والظهور على شاشات التليفزيون من خلال مشاركته في مسلسل (المرسى والبحار)، وكان في عام 2005، ثم توالت أعماله الفنية ومن أبرزها: (ابن حلال – كأنه أمبارح – الجزيرة – كلبش– العراف – نسر الصعيد)، عرفه الجمهور من خلال عدة شخصيات في أعماله منها: “الريس جمعة” و”عم كامل”.

معلومات عن الفنان الراحل محمد أبو الوفا

رحل الفنان أبو الوفا اليوم السبت الموافق 29-6-2019، بعد صراع طويل مع المرض، وأعلن نجله الشاب “إسلام أبو الوفا” عبر حسابه الشخصي خبر وفاة والده الفنان، قائلاً: (إن لله وإنا إليه راجعون، أبي في ذمة الله)، وتم دفنه في محافظة الفيوم بمدافن الأسرة.

حقق الفنان الراحل أبو الوفا حلمه في أن يصبح ممثل، بعد أن التحق بمعهد الفنون المسرحية، ولكن كان أمامه عقبه وهي والده الذي رفض دخوله عالم الفن، وطلب منه أن يختار ما بين شيئين إما أن يصبح محامياً أو مدرساً، وبالفعل أختار أن يصبح مدرساً للخط العربي.

أشبع شغفه بدخوله عالم الفن ومهنة التمثيل، وأثناء دراسته بالجامعة شارك في عدة أدوار باللغة العربية الفصحى بفرق الشباب الجامعية، وكانت على جميع المسارح الثقافية في جميع أنحاء مصر.

كان أول ظهور له أمام الكاميرا أثناء مشاركته في مسلسل (حليم)، وكان بدور “عبد الرحمن الأبنودي” الشاعر الراحل الكبير، نظراً لقوة الشبه في الملامح بينهما، وأعترف الفنان بأنه مدين للشاعر بأولى خطواته في التمثيل والمجال الفني.

شاهده الفنان “يحيى الفخراني” في عرض مسرحي بعنوان “النهر يغير مجراه”، وأعجب به الفنان القدير، وكان هذا العرض سبب في التعاون الأول معه بمسلسل (المرسى والبحار) في عام 2005.

يذكر بأن الفنان الراحل محمد، تعرض لوعكة صحية شديدة، ودخل على إثرها العناية المركزة، وكان ذلك في شهر أبريل الماضي، حتى توفاه الله اليوم السبت 29-6-2019.