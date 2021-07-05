يتساءل العديد من جمهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، حيث تعتبر ميريام فارس واحدة من أشهر الفنانات فى الوطن العربى، ولدت فى مدينة صيدا جنوب لبنان، كما بدأت حياتها الفنية فى سن التاسعة من عمرها عندما فازت بالمركز الأول فى برنامج المواهب الشابة، وبعدها بدأت مسيرتها الفنية، وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم بعض المعلومات عن زوج الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

معلومات عن زوج الفنانة ميريام فارس

يعد دانى مترى هو زوج الفنانة ميريام فارس، حيث ولد فى عام 1987م فى مدينة بيروت، ويعتنق دانى مترى الديانة المسيحية، حيث عاش فترة فى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس فيها إدارة الأعمال، ولديه العديد من الشركات الكبرى والعقارات فى بعض الدول العربية والأجنبية، حيث تعرفت الفنانة ميريام فارس على زوجها دانى مترى فى إحدى الحفلات فى مدينة دبى وبعدها أقاموا حفل زفاف كبير بحضور العديد من الشخصيات المشهورة والفنانين ورجال الأعمال، وحاليا لديهما طفلين.

أهم أعمال الفنانة ميريام فارس

تمتلك ميريام فارس العديد من الأعمال الفنية حيث بجانب أنها مغنية فهى أيضا ممثلة، حيث حققت من خلال أعمالها الفنية نجاحا كبيرا إستطاعت أن تحفر إسمها ضمن نجوم الوطن العربى، وفيما يلى أهم أعمال ميريام فارس: