مفاجأة الموسم الجديد للفانة ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز ولدت 16 يناير عام 1979 في محافظة القاهرة وتبلغ من العمر 40 عام،وتعتبر ممثلة مصرية كبيرة ولها مكانة جيدة في التلفزيون المصري،ومتزوجة من محمد نبيل حلاوة،وبدأت نشاط العمل والتمثيل في التلفزيون المصري عام 1995 لحد الان،ويوجد لها العديد من المسلسلات والأفلام التي يحب الجميع مشاهدتها مثل:زكي شان_الأنسة مامي_الدادة دودي_الرهينة_حريم كريم_كركر.

غابت ياسمين عبدالعزيز عن الظهور في التمثيل للافلام وبدأت تمثيل المسلسلات في شهر رمضان للموسم الماضي،وظلت لفترات وسنوات عديدة لم تظهر في اي برامج في التلفزيون المصري وكان أخر ظهر لها عام 2002 في البرامج التلفزيونية،تظهر الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الفنانة مني الشاذلي في برنامج معكم بعد غيابها عن الظهور في البرامج لمدة 17 عام،وينتظر الكثير من جمهور ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز هذا اللقاء مع مني الشاذلي للاطمئنان على الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

تظهر الفنانة ياسمين عبدالعزيز في لقاء حصري مع الفنانة مني الشاذلي في أول لقاءات الموسم الجديد لبرنامج معكم مني الشاذلي،ويذاع اللقاء على قناة سي بي سي،ومن خلال اللقاء تتحدث الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن حياتها الشخصية وعن الاعمال التي سوف تظهر فيها قريبا من أفلام ومسلسلات وجميع أعمالها الفنية القادمة للموسم القادم،ووضعت ياسمين عبدالعزيز شروط للظهور في البرنامج وهي عدم التحدث عن ريهام حجاج وزوجها من طليقها وأنها لم تفكر في هذا الامر ولم يشغلها أبدا،وقالت ياسمين أنها حاليا تركز في أعمالها الفنية أكثر من حياتها الشخصية.

وكان أخر ظهور للفانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل اخر نفس في شهر رمضان الماضي لعام 2019،وبعدها لم تظهر ياسمين عبدالعزيز في مسلسل او فلم،وتطل مرة أخري في برنامج معكم للحديث عن أعمالها الفنية القادمة.