مفاجأة غير متوقعة في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بحر موت حبيبة بعد زواجها من ربيع

مفاجأة غير متوقعة في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بحر موت حبيبة بعد زواجها من ربيع

مفاجأة غير متوقعة في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بحر موت حبيبة بعد زواجها من ربيع

مسلسل بحر الحلقة الخامسة عشر حلقة اليوم من مسلسل بحر مفاجأة غير متوقعة، صدمت جميع مشاهدي المسلسل الدرامي بحر بطولة ماجد المصري.







والمفاجاة التي فاجئانا بها مؤلف العمل أو مؤلف مسلسل بحر هو موت حبيبه حبيبة بحر، فقد أنهى المؤلف قصة الحب والعشق الرومانسية بين بحر وحبيبة في الدنيا بفراق حبيبة وموتها في أول زفاف على ربيع، وكان حبيبة حبيبة بحر في مسلسل بحر الحلقة الخامسة عشر الحلقة ال15 ، أو الحلقة ال15 من مسلسل بحر كانها لم تستطع فراق بحر ففضلت الموت على أن تبقى بعيده عنه.

وبالرغم أن في أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بحر، سارت أحداث المسلسل تشير إلى أن الوفاة طبيعية، لكن ظل وفاة حبيبة لغز لا يعرفه احد فقد حاول ربيع الضو الدخول على حبيبة في أحداث مسلسل بحر الحلقة الرابعة عشر بالقولة وكانه يغتصبها فقد يكون هو ذلك سبب الوفاة.







وفي مسلسل بحر الحلقة الخامسة عشر ، الحلقة ال15 من مسلسل بحر نجد بحر يصاب بصدمة كبيرة وذهول من خبرة وفاة حبيبة عندما اخبره به جرجس، ومنعوا بحر من الذهاب إلى الجنازة ويذهب بحر في المساء إلى المقابر ليجلس على قبر حبيبه ويتذكر ذكرياته معها.

وفي مسلسل بحر الحلقة الخامسة عشر أو الحلقة ال15 من مسلسل بحر نجد أنها حلقة وجع القلوب فراق بحر وحبيبة، وتأكد هيما من حب فاطمة لبحر من خلال لهفتها وخوفها وحزنها الشديد عليه.

وفي الحلقات القادمة من مسلسل بحر سينكشف لنا مفاجأت كثيره ماذا سيفعل بحر في حب فاطمة هل سيخسر صديقه، أم سينكسر قلب فاطمة مرة ثانية في حبها لبحر .