ملخص الحلقات الأولى من مسلسل see

مع بداية شهر نوفمبر هذا العام أطلقت منصة Apple + أولى حلقات مسلسل الدراما الشهير See , حيث كانت الشركة المنتجة لهذا العمل الرائع قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعى , بعد إطلاق الإعلا الأول لهذا المسلسل .







كما أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل see أن تكلفة الحلقة الواحدة من مسلسل see قد بلغ تكلفتها نحو 15 مليون دولار , وبهذا تكون هذه التكلفة هى الأضخم فى تاريخ الأعمال التليفزيونية , حيث تُعد تكلفة مسلس see أكبر من تكلفة الموسم الاخير من مسلسل صراع العروش الذى أثار جدلاً واسعاً حول العالم .

تبدأ أحداث مسلسل see بعالم مظلم ملىء بالكائنات الحية التى لا يُمكنها الرؤية , ثم تبدأ الأحداث بإنطلاق معركة شديدة بين بطل المسلسل النجم العملاق ” جاسون موما ” الذى يقوم بدور ” بابا فوس” فى مسلسل see , وتنتهى أحداث هذه المعركة بقيام بابا فوس بتدمير السور الذى يجعل قريته تصمد أمام الأعداء , مما يجعله يقتل مجموعة كبيرة جداً من الأعداء , مما يضطرهم إلى الإنسحاب , وتنتهى المعركة بفوز” بابا فوس” .







يعود” بابا فوس ” بعد المعركة إلى قريته لليجد زوجته ” ماغرا ” قد قامت بإنجاب توأم فى غاية الجمال , مما قد يجعل ” بابا فوس ” يشعر بفرحة عارمة , على الرغم من أن التوأم لم يكن لبابا فوس , لكنهم لشخص مناضل يُدعى ” جيرلامريل ” , ذلك الشخص الذى يُناضل من أجل الدعوة إلى وجود جنس من البشر قد يتمكن من الرؤية , مما يعنى نهاية عالم الظلام الذى يعيشون فيه , وبدأ يُمهد إلى ذلك الأمر , مما دفع كبار القوم يسخرون منه وبدأوا يُعارضونه ويهاجمونه , مما اضطره الأمر إلى الهروب بعيداً عنهم .

بعد أن قامت زوجة بابا فوس بإنجاب التوأم , بدأ اعدائهم فى الهجوم عليهم مرة أخرى , ذلك الأمر الذى اضطر بابا فوس إلى حمل الطفلين والهروب بهم داخل الغابة , ثم بعد ذلك يظهر دب عملاق يُهاجم ” بابا فوس ” , فيدخل ” بابا فوس ” فى معركة مع الدب العملاق , ليظهر بعد ذلك ” جيرلامريل ” , ويقوم بإطلاق سهم على الدب فيقتله على الفور , ثم بعد ذلك يتحدث ” جيرلامريل ” إلى ” بابا فوس ” ليُخبره أنه والد الطفلين , وأنه من الآن لن يخاف على طفليه لأنه تأكد من وجود الطفلين فى أيدى أمينة .

تستمر أحداث المسلسل حيث يقوم ” جيرلامريل ” بإعطاء ” بابا فوس ” مفتاح لصندوق كان قد أعده لطفليه , ويُخبره بألا يُخبر الطفلين بأمر هذا الصندوق حتى يبلغا سن الثانية عشر , وتمضى أحداث المسلسل فى إطارق شيق ممزوج بجانب من المتعة, حتى تكتشف والدة الطفلين أن طفليها يُمكنهما الرؤية , ذلك الأمر الذى يجعلها تُقرر إخفاء امر طفليها عن الجميع .

تستمر الأحداث ويكبر الطفلين حتى بلغا سن الثانية عشر , ثم بعد ذلك تحاول والدتهما ” ماغرا ” أن تُخفى عنهم سر الصندوق الذى تركه لهما ” جيرلامريل ” , ولكن سُرعان ما تُقرر ” باريس ” الساحرة المرافقة لوالدتهما , أن تُعطيهما مجموعة من الكتب وتخبرهم بأن هذه الكتب من والدهما الحقيقى ” جيرلامريل ” , ثم تطلب منهم بعد ذلك أن يحفظا هذا السر .







تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل see بحوار يدور بين ” تامكتى جون ” وملكته , ليُخبرها بأنه قد انهى فترة خدمته لمدة 20 عاماً , ثم بعد ذلك تسأله عن ” جيرلاميريل ” ليُخبرها بأنه قد أخفق فى الوصول إليه , لكنه كان قد قام بنشر معلومات على جميع القرى التى مر بها , أملا فى الحصول على معلومات قد تُمكنه من الوصول إليه , ثم يطلب من ملكته أن تأذن له بقتل نفسه بدلاً من أن تقوم بإعدامه بعد أخفاقه فى القبض على ” جيرلامريل ” , فتوافق الملكة على طلبه بأن يقتل نفسه .

تتوالى احداث الحلقة الثالثة من مسلسل See , بحدوث مشاجرة بين سكان قبيلة ” بابا فوس ” وذلك بعد أن قامت إحدى نساء القبيلة بإنجاب طفل مشوه غير مكتمل النمو مما قد أودى بحياته , ذلك الأمر الذى دفع الخائن الذى بين السكان إلى إحداث نوع من الفوضى بين السكان , بأن سبب وفاة الطفل هو وجود ” باريس ” و ” ماغرا ” بينهم , مؤكداً أنهن ساحرات ووجودهم بين سكان القبيلة سيدفع صائدى الساحرات إلى الهجوم على القبيلة, مما جعل هذا الخائن يقوم بارسال رسالة من خلال زجاجة عبر النهر موضحاً فيها مكان ” ماغرا ” وطفليها التى أنجبتهما من ” جيرلامريل ” .

يُحاول “تامكتى جون ” أن يقوم بقتل نفسه , ولكن سُرعان ما تقوم ملكته بإيقافه موضحه له مكان طفلى ” جيرلامريل ” , وأنها قد اسندت إليه مهمة إحضار ” ماغرا ” وطفليها , ثم تتوالى الأحداث لينطلق ابناء ” جيرلامريل ” فى أولى رحلاتهم , وأثناء هذه الرحلة يتعرض الصبى” كوفون ” للخطف من جانب مجموعة من الناس الذين يكتشفون أمره , ثم بعد ذلك تتجه ” هانيوا ” ابنة ” جيرلا مريل ” إلى والدتها و” بابا فوس ” لتُخبرهم بأن أخاها قد تعرض للخطف من قِبل جماعة من تجار الرقيق .

يبدأ ” بابا ففوس ” وزوجته ” ماغرا ” و ” هانيوا ” و ” باريس ” بالذهاب للبحث عن ” كوفون ” , وأثناء رحلتهم تجد ” هانيوا ” رسالة مكتوبة من ” كوفون ” , مضمون تلك الرسالة أنه بخير وأنه يتوجب عليهم تبع المسار الذى تركه على الأرض , فتقوم ” هانيوا ” على الفور بإخبارهم بمضمون الرسالة , لتكتشف ” ماغرا” بعد ذلك أن إبنتها قد وصلت إلى الكتب الموجودة داخل صندوق ” جيرلامريل ” , فيستمرون فى طريقهم حتى يصلوا إلى المكان الذى يتم وضع الرقيق به , ليُخبرهم ” بابا فوس ” أنه قد عمل بالرقيق منذ فترة ويعرف هذا المكان , فقد كان يأتى إليه برفقة والده وجده الذين عملوا لفترة طويلة فى تجارة الرقيق .

على الفور يقوم ” بابا فوس ” بإقتحام المبنى وحده , ثم تدور معركة دامية بينه وبين تجار الرقيق , حيث يقضى ” بابا فوس ” على جميع تجار الرقيق الموجودين بالمكان , ويقوم بتحرير ” كوفون ” وجميع الرهائن التى كانت فى قبضة تجار الرقيق .