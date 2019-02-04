منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

أن تكون في قائمة المشاهير والأغنياء إذاً فمن الطبيعى أن تعيش حياة الرفاهية بكل أنواعها، وهو بالفعل مانراه يوميا على المواقع المهتمة بأخبار المشاهير، ونرى كيف يعيشون حياه رغدة سواء في نوع الملابس أو السيارات أو المنازل، واليوم جلبنا لكم بعض منازل بل قصور المشاهير التى تخطف الأنفاس من شدة جمالها ورفاهيتها.

منازل الأغنياء والمشاهير

لن تروا في جولتنا اليوم منازل عادية، أو مجرد فيلا من الفلل التى ترونها يومياً سواء على شاشة التليفزيون أو علي أرض الواقع، ولكن اليوم سترون كيف يعيش بعض الفنانيين المفضلين لديكم، وسترون أن البعض منهم يعيش فى قصر وليس منزل عادي، وسترون أيضاً من خلال الصور التى ستعرض حياة الرفاهية والمقتنيات غالية الثمن التى تحتويها منازلهم، إذاً هيا بنا لنبدء الجولة وندخل سوياً داخل منازل المشاهير ونرى كيف يعيشون ونشاهد أيضاً ذوق كل فنان في فرش منزله وإختياره للألوان وأماكن الأشياء، هيا بنا.

منزل الفنان هانى رمزى

منزل المطرب “محمد عبده والذى يبلغ ثمنه 43 مليون ريال سعودى، ويتميز المنزل بالرفاهية والمقتنيات الثمينة.



منزل الفنانة غادة عبد الرازق وهو أيضا يتميز بالرفاهية والجمال.

منزل الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبى” وتقدر ثروة هيفاء بنحو 57 مليون دولار على حسب ما نقلت بعض المواقع.

منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتقدر ثروة نانسي بـ42 مليون دولار.