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منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

كتب هشام سيد في آخر تحديث

أن تكون في قائمة المشاهير والأغنياء إذاً فمن الطبيعى أن تعيش حياة الرفاهية بكل أنواعها، وهو بالفعل مانراه يوميا على المواقع المهتمة بأخبار المشاهير، ونرى كيف يعيشون حياه رغدة سواء في نوع الملابس أو السيارات أو المنازل، واليوم جلبنا لكم بعض منازل بل قصور المشاهير التى تخطف الأنفاس من شدة جمالها ورفاهيتها.

منازل الأغنياء والمشاهير

لن تروا في جولتنا اليوم منازل عادية، أو مجرد فيلا من الفلل التى ترونها يومياً سواء على شاشة التليفزيون أو علي أرض الواقع، ولكن اليوم سترون كيف يعيش بعض الفنانيين المفضلين لديكم، وسترون أن البعض منهم يعيش فى قصر وليس منزل عادي، وسترون أيضاً من خلال الصور التى ستعرض حياة الرفاهية والمقتنيات غالية الثمن التى تحتويها منازلهم، إذاً هيا بنا لنبدء الجولة وندخل سوياً داخل منازل المشاهير ونرى كيف يعيشون ونشاهد أيضاً ذوق كل فنان في فرش منزله وإختياره للألوان وأماكن الأشياء، هيا بنا.

منزل الفنان هانى رمزى

منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

 

منزل المطرب “محمد عبده والذى يبلغ ثمنه 43 مليون ريال سعودى، ويتميز المنزل بالرفاهية والمقتنيات الثمينة.
منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

منزل الفنانة غادة عبد الرازق وهو أيضا يتميز بالرفاهية والجمال.

منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

 

منزل الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبى” وتقدر ثروة هيفاء بنحو 57 مليون دولار على حسب ما نقلت بعض المواقع.

منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

 

منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتقدر ثروة نانسي بـ42 مليون دولار.

منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم منازل الفنانين العرب التي تنافس قصور الآمراء فخامة منها ما يشبه فنادق الـ 5 نجوم

 

عن الكاتب

هشام سيد

انا كاتب في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدي شركات الإستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلي رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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