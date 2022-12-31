منه فضالي|أتمنى السنة الجديدة أمي تكون اتحسنت وربنا يشفيها من مرضها

كشفت الفنانة المصرية منه فضالي عن الفترات التي مرت بها خلال عام 2022، ووصفتها بأنها أسوأ سنة مرت عليها.

دعوة منه فضالي لامها في عام 2023

قالت “أتمنى السنة الجديدة أمي تكون اتحسنت وربنا يشفيها من مرضها”.

وعلى صعيد آخر وجهت منه فضالي رسالة إلى جمهورها قائلة: الجمهور ده حب عمري هو سبب نجاحي بشكرهم على دعمهم وحبهم ليا ويارب دائما أكون عند حسن ظنهم في الأعمال التي بقدمها وأكون جزء من كل بيت.

أولى أعمال منه فضالي

ظهرت ككومبارس صامت في فيلم (محامي خلع) لهاني رمزي وداليا البحيري.

من هي منه فضالي

ممثلة مصرية شابه تتميز بالروح الخفيفة وإتقان الأدوار التي تؤديها، ولدت في مدينة القاهرة 4/9/1983، بدأت منه فضالي التمثيل عام 2022 وذلك من خلال عملها في المسلسل التليفزيوني “أين قلبي” إخراج مجدي أبو عميرة، ومن بعدها مثلت في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها”الملك فاروق، آن الأوان، الناس في كفر عسكر، لحظات حرجة، سكة الهلالي، عفاريت السيالة، سلسال الدم.

أعمال منه فضالي في رمضان

شاركت منف فضالي في مسلسل “سر السلطان” في رمضان المقبل 2023، إخراج خالد يوسف، بطوله أحمد فهمي، أحمد السعدني، أحمد عبدالعزيز، إسلام حافظ، هالة صدقي.

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة منه فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطوله بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وخالد الصاوي،اوساوس،إيهاب فهمي، عمرو عبدالعزيز، ناسي صلاح، ورحجمة احمد من إخراج إسماعيل فاروق.