من هو الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية اليوم وموعد تشييع الجنازة

الفنان طلعت زكريا هو أحد الفنانين القلائل الذين كان لهم أثر كبير في قلب وعقل المشاهد المصري والعربي، وذلك لما كان يمتلكه من خفة الدم والظل، والفنان طلعت زكريا بدأ رحلته في مجال التمثيل مبكراً وذلك من خلال خشبة المسرح في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، مع عدد من النجوم العمالقة في مجال الفن مثل الفنان سمير غانم.







والفنان طلعت زكريا هو من مواليد عام 1960 حيث ولد بمدينة الاسكندرية العاصمة الثانية لمصر، وقد تزوج عام 2005 وله ابن وهو عمر طلعت زكريا، وأميمة وهي الفنانة إيمي طلعت زكريا.

تخرج الفنان طلعت زكريا من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1984، وفي عام 2007 أصيب الفنان طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ تسبب في إصابته بغيبوبة إلا أنه قد تعافي من تلك الغيبوبة.







الافلام التي شارك فيها الفنان الراحل طلعت زكريا:-

الفيل في المنديل عام 2011، طباخ الرئيس عام 2008، صياد اليمام عام 2009، قصة الحي الشعبي عام 2006، كلام في الحب عام 2006، حريم كريم عام 2006، حاحا وتفاحة عام 2005، عوكل عام 2004، جاءنا البيان التالي عام 2001، التجربة الدنماركية عام 2003، غبي منه فيه عام 2004، وغيرها العديد من الافلام الأخرى.

وقد أشتهر الفنان طلعت زكريا بملك الضحكة.

وعصر اليوم 8 أكتوبر 2019 توفي الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز ال 58 عاماً عن أزمة صحية مفاجئة ، وسوف تشيع حنازته ظهر يوم غداً الاربعاء 9 أكتوبر 2019. من مسجد العمري بالعطارين بمدينة الاسكندرية.