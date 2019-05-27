من هو الممثل مصري الأصل الواعد بطل فيلم علاء الدين الذي يحقق نجاحا كبيرا بدور السينما العالمية؟

حقق فيلم “علاء الدين” الذي يخرجه غاي ريتشي أكثر من 86 مليون دولار في أيامه الثلاثة الأولى في أمريكا الشمالية، ويتوقع الخبراء أن يحرز الفيلم 105 ملايين دولار، متجاوزا التقديرات بإحرازه نحو 80 مليون دولار، والفيلم من بطولة ويل سميث في دور الجنّي الأزرق، والذي كان قد أدّاه بصوته في النسخة الكرتونية الممثل الراحل روبين وليامز، كما يشارك في بطولة الفيلم الممثل الكندي المصري المولد مينا مسعود، وذلك في دور الوسيم الماكر الذي يدّعي أنه أمير لكي يحظى بالتفات ياسمين التي تقوم بتجسيد دورها الممثلة نعومي سكوت.

إيرادات فيلم علاء الدين تفوق المتوقع

وعانت شركة ديزني العام الماضي من الإحباط بسبب أداء فيلم الخيال العلمي سولو، عن قصة من حرب النجوم، ولكن فيلم علاء الدين هذا العام استطاع أن يرد لها عافيتها، حيث قالت الشركة إنها تنافس على صدارة مبيعات عطلة نهاية الأسبوع.

وقد فاق فيلم علاء الدين توقعات معظم النقاد، رغم تفاوت الأراء، حيث منحت صحيفة الغارديان الفيلم نجمتين من خمسة نجوم، قائلة إن فيلم علاء الدين لا يستطيع إعادة الجني مرة أخرى للمصباح، وأنه فشل في التعبير عن السحر، بينما أعطت الإندبندنت الفيلم أربع نجمات، واصفة إياه بأنه فيلم صاخب، ويفوق التوقعات ويناسب الحفلات الصباحية للسينما.

ومنحت التلغراف ثلاث نجمات، قائلة أن المخرج غاي ريتشي أضاف شيئا لعالم ديزني الجميل، مضيفة أن فيلم علاء الدين، هو فيلم فانتازيا موسيقية حافل بالألوان الخلابة.