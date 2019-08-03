من هي مديحة كامل الفنانة التي هداها الله و ارتدت الحجاب وتوفيت في شهر رمضان المبارك وهي صائمة بعد أن صلت الفجر مع ابنتها تعرف على القصة كاملة من مولدها حتى وفاتها مروراً بحجابها ومرضها

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال الذي يروي قصة من النجاح لفنانة جميلة أصابها المرض في ريعان شبابها، وهي الفنانة مديحة كامل والتي يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلادها اليوم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل تفاصيل ومشوار الفنانة الراحلة، منذ ولادتها حتي وفاتها مروراً بحجابها ومرضها ونرجو أن نوفق في ذلك.

يحتفل جوجل اليوم بذكري ميلاد الفنانة مديحة كامل، التي قدمت أعمالاً فنية متميزة رغم المدة الفنية القصيرة التي عملت فيها بالفن، فقد عملت 93 فلماً بين الكوميدي والبوليسي والاجتماعي.

حياة الفنانة الراحلة مديحة كامل الشخصية.

رغم قصر عمر الفنانة الراحلة إلا أنها مليئة بالأحداث المثيرة منذ ولادتها في مدينة الإسكندرية في يوم 3 من أغسطس لعام 1948 ميلادي، حتى وفاتها عن عمر يناهز 48 عام في عام 1997، انتفلت الفنانة الراحلة للعيش في القاهرة مع أسرتها عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس وتخرجت عام 1965، وعملت في مجال عروض الأزياء لفترة صغيرة، وتزوجت الراحلة ثلاث مرات في المرة الأولى تزوجت من رجل الأعمال “محمود الريس” وأنجبت منه أبنتها مريهان، وتزوجت المرة الثانية من المخرج السينمائي شريف حمودة، والزيجة الثالثة كانت من محامي غير مشهور.

أهم محطات الفنانة الراحلة مديحة كامل الفنية

بدأت الفنانة الراحلة مديحة كامل مشوارها الفني في عدة أدوار صغيرة، حتي حصلت على دور البطولة في فيلم “30 يوم في السجن” مع الفنان الراحل فريد شوقي والراحل محمد رضا، ثم توارت عن الأضواء لفترة حتى عادت من جديد من خلال دور البطولة في الفيلم الذي أدخلها عالم النجومية والشهرة وهو فيلم “الصعود إلي الهاوية” من أخراج المخرج الشهير كمال الشيخ والفنان القدير محمود ياسين، وكانت تلعب دور جاسوسة لصالح إسرائيل، ولعبت دور البطولة في فيلم “شوارع من نار والعديد من الأعمال الفنية بعد ذلك.

مرض مديحة كامل ووفاتها

كانت الفنانة الراحلة تعاني من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت بجلطة عام 1975، أثناء تصوير مسلسل الأفعي، وقبل وفاتها بعام اشتد عليها المرض ودخلت مستشفي الدكتور مصطفى محمود لمدة 10 أشهر، بسبب ضعف في عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، وتوفيت يوم 13 يناير عام 1997، وكان يوم الرابع من رمضان، وعقب صلاة الفنانة الراحلة للفجر مع زوج ابنتها وأبنتها، دخلت إلي غرفتها للنوم، وفي ظهيرة اليوم التالي توفية الراحلة على فيراشها وهذه حسن خاتمة للراحلة.

قصة حجاب الفنانة الراحلة

قالت مريهان ابنته الفنانة الراحلة في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا المذاع عبر قناة cbc، أن والدتها ظلت تدعو الله ثلاثة أشهر لهدايتها إلي الحجاب، حتى وفقها الله لذلك ودعتني والدتي للحجاب، وقلت لها أنني صغيرة على الحجاب ولا أريد أن أرتدي الحجاب الآن، وأقنعت والدتها بارتداء الحجاب.

أهم الأعمال الفنية في مشوار الفنانة الراحلة