 التخطي إلى المحتوى

مهرجان عايم في بحر الغدر الراقصة جوهرة وعلى أنغام الأغنية تشعل “إنستجرام” ببدلة من قطعتين كلمات الأغنية كاملة

كتب ندي أيمنفي آخر تحديث
مهرجان عايم في بحر الغدر الراقصة جوهرة وعلى أنغام الأغنية تشعل “إنستجرام” ببدلة من قطعتين كلمات الأغنية كاملة
فيديو أغنية عايم في بحر الغدر الراقصة الروسية جوهرة
فيديو جوهرة عايم في بحر الغدر أصبحت من أشهر الأغنيات الشعبية بعدما رقصت على أنغامها الراقصة الروسية “جوهرة” حيث تابعها معجبيها من خلال وصلة رقص جديدة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” وهو أشهر مواقع تبادل الفيديوهات والصور، حيث ظهرت الراقصة جوهرة في وصلتها الراقصة بأحد الحفلات، وخلال هذا الحفل الراقص بدت “جوهرة” وهي مرتدية بلون سماوي من قطعتين، وأبدعت وهي ترقص على الأغنية الشعبية “عايش في بحر الغدر” وكانت هذه الأغنية قد  انتشرت انتشار واسع مؤخراً .
أما عن أغنية مهرجان الوشوش ألوان عايم فى بحر الغدر فهي من كلمات احمد عزت و على مسارة توزيع شيندي وخليل شعبي، وساعد على انتشر فيديو الراقصة على مؤشرات البحث شعبية الأغنية وبدلة رقص جوهرة المثيرة. وكانت أشهر راقصاتها أيضا ما ظهرت فيه ترقص على أغنية “أقوى كارت في مصر”، والأغنية الشهيرة “مافيا”، وعلقت جوهرة قائلة: “مكانش ينفع أعدي التريند”
فيديو أغنية عايم في بحر الغدر الراقصة الروسية جوهرة
فيديو أغنية عايم في بحر الغدر الراقصة الروسية جوهرة

كلمات مهرجان الوشوش ألوان عايم في بحر الغدر

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله امان

يجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان

شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان

ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان

شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان

بيصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام

يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي

فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوي

دنيا فيها الفاعل مبني علي المفعول

الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول

مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي

مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي

خلق واخرها تراب عايشين في دنيا سراب

واللي كانوا حبايب دلوقت بقوا اغراب

عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب

عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب

بحر اسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط

فين الطيبة فين حنية اصل الدنيا خلاص بتشطب

عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله امان

يجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان

شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان
نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان

ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان

مهرجان عايم في بحر الغدر

كلمات: تيفا العالمى
توزيع: شيندي و خليل
مونتاج: بيبو العالمى

سوف يهمك:

عن الكاتب

ندي أيمن

محررة بالمواقع الإلكترونية حاصلة على ليسانس أداب قسم إعلام أهتم بدقة وصحة الخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.