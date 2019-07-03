مهرجان عايم في بحر الغدر الراقصة جوهرة وعلى أنغام الأغنية تشعل “إنستجرام” ببدلة من قطعتين كلمات الأغنية كاملة

فيديو جوهرة عايم في بحر الغدر أصبحت من أشهر الأغنيات الشعبية بعدما رقصت على أنغامها الراقصة الروسية “جوهرة” حيث تابعها معجبيها من خلال وصلة رقص جديدة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” وهو أشهر مواقع تبادل الفيديوهات والصور، حيث ظهرت الراقصة جوهرة في وصلتها الراقصة بأحد الحفلات، وخلال هذا الحفل الراقص بدت “جوهرة” وهي مرتدية بلون سماوي من قطعتين، وأبدعت وهي ترقص على الأغنية الشعبية “عايش في بحر الغدر” وكانت هذه الأغنية قد انتشرت انتشار واسع مؤخراً .

أما عن أغنية مهرجان الوشوش ألوان عايم فى بحر الغدر فهي من كلمات احمد عزت و على مسارة توزيع شيندي وخليل شعبي، وساعد على انتشر فيديو الراقصة على مؤشرات البحث شعبية الأغنية وبدلة رقص جوهرة المثيرة. وكانت أشهر راقصاتها أيضا ما ظهرت فيه ترقص على أغنية “أقوى كارت في مصر”، والأغنية الشهيرة “مافيا”، وعلقت جوهرة قائلة: “مكانش ينفع أعدي التريند”