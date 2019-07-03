مهرجان عايم في بحر الغدر الراقصة جوهرة وعلى أنغام الأغنية تشعل “إنستجرام” ببدلة من قطعتين كلمات الأغنية كاملة

كلمات مهرجان الوشوش ألوان عايم في بحر الغدر
عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان
بقلوب مليها الشر والبر ماله امان
يجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان
والقوي في قوته بس علي الغلبان
شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان
نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان
ولما قبضوا التمن الكل باع وخان
واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان
شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان
بيصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام
يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي
فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوي
دنيا فيها الفاعل مبني علي المفعول
الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول
مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي
مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي
خلق واخرها تراب عايشين في دنيا سراب
واللي كانوا حبايب دلوقت بقوا اغراب
عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب
دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب
عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب
دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب
بحر اسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط
فين الطيبة فين حنية اصل الدنيا خلاص بتشطب
عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان
بقلوب مليها الشر والبر ماله امان
يجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان
والقوي في قوته بس علي الغلبان
شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان
نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان
ولما قبضوا التمن الكل باع وخان
واللي عامل حبيبي علي حقيقته بان
مهرجان عايم في بحر الغدر
كلمات: تيفا العالمى
توزيع: شيندي و خليل
مونتاج: بيبو العالمى
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