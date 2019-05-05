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مواعيد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعد القائمون على إذاعة 90 90 خريطة برمجية مميزة لشهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , حيث مجموعة من البرامج المميزة مع مذيعين الراديو والنجوم ماجد الكدواني ومحمد هنيدي , وبرامج دينية للدكتور شوقي علام الشيخ خالد الجندي, وبرامج الطبخ .

موعد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر

  • صباحك ومطرحك مع أحمد يونس : 9 صباحاً .
  • فطار على القد مع الشيف حسن حسونة : 12 ظهراً.
  • فطار المصريين ع الراديو 9090 مع الشيف أحمد المغازي : 1.45 مساءاً.
  • حدوتة فقهية مع الشيخ خالد الجندي : 2.00 مساءاً / الإعادة 2.00 صباحاً.
  • حكاوي دكتور نفساوي مع النجم ماجد الكدواني : 3.00 مساءاً / الإعادة 11.00 صباحاً.
  • أسياد أفريقيا : 3.45 مساءاً / الإعادة 8.15 مساءاً.
  • شيف الحارة مع النجم محمد هنيدي : 4.00 مساءاً / الإعادة 12.00 منتصف الليل.
  • حتى لا يطير الدخان مه محمد نشات و فاطمة مصطفى : 4.45 مساءاً / الإعادة 1.25 مساءاً.
  • الأسطور ة مع محمد على خير : 5.00 مساءاً / الإعادة 8.00 مساءاً.
  • باب رزق مع يسرى الفخراني: 5.15 مساءاً / الإعادة 11.30 صباحاً.
  • عمارة الحاج رمضان ( الموسم الرابع ) مع احمد يونس : 5.45 مساءاً.
  • كلم ربنا مع أحمد الخطيب : 6.00 مساءاً.
  • برنامج اللهم أعنا مع الدكتور شوقي علام : 6.20 مساءاً.
  • حلي ودنك مع عبد الفتاح مصطفى : 9.00 مساءا.
  • ستوديو 9090 : 10 مساءاً.
  • مكسرات لميس مع دكتورة لميس جابر : 1.30 صباحاً / الإعادة 1.30 مساءاً

استماع مباشر الراديو 9090

يمكنك الاستماع مباشرة للراديو عبر الانترنت عبر موقع الإذاعة الرسمي

https://www.9090.fm

تردد الإذاعة على النايل سات 11765 H

 

مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019 مواعيد البرامج على الراديو 9090 - رمضان 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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