مواعيد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019

أعد القائمون على إذاعة 90 90 خريطة برمجية مميزة لشهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , حيث مجموعة من البرامج المميزة مع مذيعين الراديو والنجوم ماجد الكدواني ومحمد هنيدي , وبرامج دينية للدكتور شوقي علام الشيخ خالد الجندي, وبرامج الطبخ .
موعد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019
المواعيد بتوقيت مصر
- صباحك ومطرحك مع أحمد يونس : 9 صباحاً .
- فطار على القد مع الشيف حسن حسونة : 12 ظهراً.
- فطار المصريين ع الراديو 9090 مع الشيف أحمد المغازي : 1.45 مساءاً.
- حدوتة فقهية مع الشيخ خالد الجندي : 2.00 مساءاً / الإعادة 2.00 صباحاً.
- حكاوي دكتور نفساوي مع النجم ماجد الكدواني : 3.00 مساءاً / الإعادة 11.00 صباحاً.
- أسياد أفريقيا : 3.45 مساءاً / الإعادة 8.15 مساءاً.
- شيف الحارة مع النجم محمد هنيدي : 4.00 مساءاً / الإعادة 12.00 منتصف الليل.
- حتى لا يطير الدخان مه محمد نشات و فاطمة مصطفى : 4.45 مساءاً / الإعادة 1.25 مساءاً.
- الأسطور ة مع محمد على خير : 5.00 مساءاً / الإعادة 8.00 مساءاً.
- باب رزق مع يسرى الفخراني: 5.15 مساءاً / الإعادة 11.30 صباحاً.
- عمارة الحاج رمضان ( الموسم الرابع ) مع احمد يونس : 5.45 مساءاً.
- كلم ربنا مع أحمد الخطيب : 6.00 مساءاً.
- برنامج اللهم أعنا مع الدكتور شوقي علام : 6.20 مساءاً.
- حلي ودنك مع عبد الفتاح مصطفى : 9.00 مساءا.
- ستوديو 9090 : 10 مساءاً.
- مكسرات لميس مع دكتورة لميس جابر : 1.30 صباحاً / الإعادة 1.30 مساءاً
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تردد الإذاعة على النايل سات 11765 H
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