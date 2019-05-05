مواعيد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019

أعد القائمون على إذاعة 90 90 خريطة برمجية مميزة لشهر رمضان 1440 هـ / 2019 م , حيث مجموعة من البرامج المميزة مع مذيعين الراديو والنجوم ماجد الكدواني ومحمد هنيدي , وبرامج دينية للدكتور شوقي علام الشيخ خالد الجندي, وبرامج الطبخ .

موعد البرامج على الراديو 9090 – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس : 9 صباحاً .

فطار على القد مع الشيف حسن حسونة : 12 ظهراً.

فطار المصريين ع الراديو 9090 مع الشيف أحمد المغازي : 1.45 مساءاً.

حدوتة فقهية مع الشيخ خالد الجندي : 2.00 مساءاً / الإعادة 2.00 صباحاً.

حكاوي دكتور نفساوي مع النجم ماجد الكدواني : 3.00 مساءاً / الإعادة 11.00 صباحاً.

أسياد أفريقيا : 3.45 مساءاً / الإعادة 8.15 مساءاً.

شيف الحارة مع النجم محمد هنيدي : 4.00 مساءاً / الإعادة 12.00 منتصف الليل.

حتى لا يطير الدخان مه محمد نشات و فاطمة مصطفى : 4.45 مساءاً / الإعادة 1.25 مساءاً.

الأسطور ة مع محمد على خير : 5.00 مساءاً / الإعادة 8.00 مساءاً.

باب رزق مع يسرى الفخراني: 5.15 مساءاً / الإعادة 11.30 صباحاً.

عمارة الحاج رمضان ( الموسم الرابع ) مع احمد يونس : 5.45 مساءاً.

كلم ربنا مع أحمد الخطيب : 6.00 مساءاً.

برنامج اللهم أعنا مع الدكتور شوقي علام : 6.20 مساءاً.

حلي ودنك مع عبد الفتاح مصطفى : 9.00 مساءا.

ستوديو 9090 : 10 مساءاً.

مكسرات لميس مع دكتورة لميس جابر : 1.30 صباحاً / الإعادة 1.30 مساءاً

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https://www.9090.fm

تردد الإذاعة على النايل سات 11765 H