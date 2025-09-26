مواعيد المسلسلات على قناة “دريم ألوان” – سبتمبر 2025

تعرض قناة دريم الوان مجموعة متنوعة من المسلسلات المختلفة (التركية – الكورية – الاجنبية – الهندية) على شاشتها, في مواقيت عرض وإعادات مختلفة لتناسب غالبية المشاهدين للقناة.

تردد قناة دريم ألوان

تبث القناة على القمر المصري نايل سات

التردد : 10917

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 275003

خريطة عرض المسلسلات على دريم ألوان

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

مسلسل فاطمة (تركي)

المسلسل انتاج 2010

وهو مسلسل درامي إجتماعي تدور احداثه في قرية تركية بسيطة حول الفتاة فاطمةالتى تعاني بعد وفاة والدها ومخطوبة للشاب مصطفى, ولكن تنقلب حياتها رأسأ على عقب بعد ان تقع في براثن اربعة شباب يقوموا بإغتصابها.

مسلسل مسلسل فينتشنزو (كوري)

مسلسل من نوعية الدراما الكويديا السوداء من إنتاج عام 2021 مكون من 20 حلقة.

مسلسل البائع الخارق (كوري)

المسلسل من انتاج عام 2020 وهو مكون من موسمين, وتدور احداثه حول مجموعة من الاشخاص يعملون نهاراً في أحد المطاعم أما ليلاً فيطاردون الشياطين من خلال استغلال قدراتهم الخاصة.

مسلسل فير فايلز (هندي)

مسلسل رعب متصل منفصل في كل حلقة يتم تقديم قصة رعب لاشخاص حدثت بالفعل وفي نهاية الحلقة تفسر إحدى عالمات الظواهر الخارقة ما حدث خلال الحلقة.

مسلسل قبول (هندي)

تدور أحداث المسلسل حول أخون مسلمين محافظين (أحمد وأيان) ومسلمة هندية مقيمة بأمريكا (زويا) والتى تضطر للعودة الى الهند للزواج, ولكنها تهرب في ليلة عرسها لتقيم مع الاخوين اللذان يفهمانها بطريقة خاطئة بسبب تحررها, ولكن مع استمرار الاحداث تحدث العديد من المفاجآت التى تقلب كل شيء رأساً على عقب.