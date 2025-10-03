مواعيد المسلسلات على قناة “دريم حكايات” – الدراما بطعم زمان

محبي المسلسلات المصرية وخاصة المسلسلات القديمة ومن يحنون الى النوستالجيا نقدم لهم هذه القناة الجميلة (دريم حكايات) ومجموعة متميزة من المسلسلات المصرية الجميلة.

تردد قناة دريم حكايات

تبث القناة على القمر المصري نايل سات

التردد : 11555

الاستقطاب: رأسي (عمودي) V

معدل الترميز: 27500

خريطة عرض المسلسلات على دريم حكايات

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

مسلسل مشوار امرأة

المسلسل من انتاج عام 2004 م

زينات سيدة جميلة يتوفى زوجها الومسيونجي الذي يبيع الملابس وادوات الزينة والاجهزة مما يضطرها لامتهان نفس المهنة وتتعرض لاماع الرجال في الحسي الشعبي الذي تسكن به ثم تنقلب حياتها بعد زواجها من المعلم بيومي, المسلسل من بطولة نادية الجندي وخالد زكي ومادلين طبر وفتوح احمد ومحمد رياض وماجدة الخطيب.

مسلسل الصبر في الملاحات

المسلسل من انتاج عام 1996

المسلسل مكون من 15 حلقة ويحكي عن خادمة تعمل لدى تاجرة مخدرات حيث يتم القبض عليها وحبسها بدلاً من سيدتها, حيث تقوم كوثر السيدة تاجرة المخدرات بتبنى ابنتها وتربيها مع باقي ابناء الخادمة , المسلسل من بطولة دلال عبد العزيز وكرم مطاوع ومحسنة توفيق واشرف عبد الباقي ومحمد متولى وممدوح وافي.

مسلسل السيرة الهلالية

المسلسل من 3 اجزاء انتاج اعوام 1997 و 1998 و 2001 م

المسلسل يحكي سيرة الفارس ابو زيد الهلالي , وهو من بطولة مجموعة من النجوم على رأسهم احمد عبد العزيز ويوسف شعبان وفادية عبد الغنى واحمد ماهر واحمد راتب ويوسف داوود

مسلسل حديث الصباح والمساء

المسلسل انتاج عام 2001 م

رائعة نجيب محفوظ حيث من خلال ثلاث شخصيات وتفرعاتهم من ابنائهم واحفادهم يناقش المسلسل الصراعات الاجتماعية والعلاقات الانسانية نحو الحياة والوطن ويتناول بعض من تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال هذه الشخصيات, المسلسل من بطولة ليلي علوي واحمد خليل ودلال عبد العزيز واحمد زاهر وخالد النبوي وعبلة كامل ومنه شلبي وسوسن بدر وتوفيق عبد الحميد ومحمود الجندي وأحمد رزق وسامي العدل ومها احمد ونيللي كريم وابراهيم يسرى وريهام عبد الغفور واشرف زكي وسلوى خطاب وعلا غانم ومجموعة كبيرة من النجوم.