مواعيد المسلسلات على قناة “شرم” – اكتوبر 2025

تعرض قناة شرم الفضائية مجموعة متنوعة من المسلسلات المختلفة (التركية – الكورية – الاجنبية – الهندية) على شاشتها, مع عمل إعادة لبعض مسلسلاتتها ليتمكن المتابعين من المشاهدة.

تردد قناة شرم الفضائية

تبث القناة على القمر المصري نايل سات

التردد : 11137

الاستقطاب: رأسي (عمودي) V

معدل الترميز: 27500

خريطة عرض المسلسلات على شرم

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

مسلسل ستيلتو (عربي)

العرض: 9.00 صباحاً

المسلسل انتاج 2010

يشارك في المسلسل مجموعة نجوم من سوريا ولبنان, وهو مقتبس من المسلسل التركي “جرائم صغيرة”

مسلسل حب للإيجار (تركي)

العرض: 3.00 مساءاً

الإعادة: 3.00 صباحاً

المسلسل انتاج 2015 وهو مكون من موسمين

وهو مسلسل رومانسي كوميدي وتدور أحداث المسلسل حول جد عمر الذي يقرر بيع القصر ولكن زوجة ابنه ناريمان تحاول منع ذلك. يمنحها الجد مهلة 6 أشهر كفرصة لتقوم بتزويج عمر. تبدأ ناريمان بالبحث عن عروس لعمر وتتعرف على دفنة وتعرض عليها المال مقابل أن تتزوج من عمر ليوم واحد فقط. فهل ستوافق؟

مسلسل من النظرة الثانية (هندي)

العرض: 6.00 مساءاً

الإعادة: 4.00 صباحاً

المسلسل انتاج 2011 وهو مكون من 3 مواسم

مسلسل فاطمة (تركي)

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة: 5.00 صباحاً

المسلسل انتاج 2010

وهو مسلسل درامي إجتماعي تدور احداثه في قرية تركية بسيطة حول الفتاة فاطمةالتى تعاني بعد وفاة والدها ومخطوبة للشاب مصطفى, ولكن تنقلب حياتها رأسأ على عقب بعد ان تقع في براثن اربعة شباب يقوموا بإغتصابها.

مسلسل البائع الخارق 2 (كوري)

العرض: 8.00 مساءاً

الإعادة: 6.30 صباحاً

المسلسل من انتاج عام 2020

وهو مكون من موسمين, وتدور احداثه حول مجموعة من الاشخاص يعملون نهاراً في أحد المطاعم أما ليلاً فيطاردون الشياطين من خلال استغلال قدراتهم الخاصة.

مسلسل الثعلب (مصري)

العرض: 9.00 صباحاً

المسلسل انتاج 1993

مسلسل من ملفات المخابرات المصرية