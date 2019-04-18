قائمة مسلسلات رمضان 2019 و أسماء الأبطال المشاركين في سباق المسلسلات الرمضاني

خلال الأيام القليلة القادمة سوف يهل علينا ليالي رمضان بأجمل ما فيها من روحانيات وعبادة وكثيرا من الأعمال الصالحة، وأيضا سوف ينطلق المارثوان الرمضاني في عرض جميع مسلسلات رمضان 2019 لجميع الدول العربية مصر والسعودية والأردن وسوريا والكويت والأمارات، حيث هناد عدد كبير من المسلسلات الرمضانية المنتظر عرضها في رمضان 2019، وسوف نسرد عبر المقال جميع أسماء مسلسلات رمضان لهذا العام 2019 مع نبذة مختصرة للحدوتة الدرامية التي سيجسد بها العمل، مع إمكانية توضيح مواعيد عرض ومشاهدة مسلسلات رمضان 2019 على جميع القنوات الفضائية التي لها حقوق البث والنقل لتلك المسلسلات.

مسلسلات رمضان 2019

سوف يشارك عدد كبير من الأبطال في مارثوان المسلسلات الرمضانيية 2019 وأيضا سوف يغيب عنا عدد آخر، على رأس مسلسلات رمضان التي بدأت عمليات الإعلان عنها عبر تردد القنوات الفضائية : مسلسل ولاد الغلابة للفنان أحمد السقا، مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة للفنانة دنيا سمير غانم والتي غابت عن السباق الرمضاني للعام الماضي، ومسلسل طلقة حظ للفنان مصطفي خاطر، ومسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع وسوف يشاركه كل من الفنانة سهر الصايغ وعدد من النجوم الآخرين.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019

سوف تنفرد كل قناة فضائية بالإعلان عن أسماء المسلسلات التي سوف تشارك السباق الرمضاني 2019 من خلالها في وقتنا الحالي، حيث بدأ العد التنازلي للاستطلاع هلال شهر رمضان، ومع قدوم السبت سوف نحتفل بليلة النصف من شعبان 2019-1440، ونوضح لجميع متابعين أنه جميع القنوات الفضائية سوف تقوم بالإعلان عن مواعيد مسلسلات رمضان قبل أول ليلة من رمضان 2019 وسوف يتم تعديل المقال بأحدث المواعيد تابعونا.

أسماء مسلسلات رمضان 2019

كلبش 3 ” أمير كرارة “.

بركة ” أحمد سعد “.

ولاد الغلابة لأحمد السقا.

زالزال لمحمد رمضان.

أبن أصول لحمادة هلال.

شقة فيصل ل كريم محمود عبد العزيز.

لمس أكتاف .. ياسر جلال.

هوجان … محمد إمام.

ترجمان الأشواق … عباس النوري.

أبو جبل … مصطفى شعبان.

علامة إستفهام …. محمد رجب.

حرملك ..جمال سليمان وباسل خياط و باسم ياخور.

فكرة بمليون جنيه … على ربيع وصلاح عبد الله وصابرين.

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