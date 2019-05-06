عدد كبير من المصريين والعرب يبحثون بشكل دائم على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019، حيث تحرص مجموعة من القنوات الفضائية المصرية مثل CBC وDMC و قناة النهار والقنوات الفضائية العربية مثل MBC مصر وMBC 1 وغيرها من القنوات على تقديم العديد من المسلسلات العربية التي يتم تخصيصها للعرض خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2019 ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم كافة مواعيد إذاعة مسلسلات رمضان 2019 وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019

مسلسل زلزال

يعرض مسلسل زلزال الساعة 10 مساء على قناة DMC الرئيسية ويتم إعادة عرض مرة ثانية في تمام الـخامسة صباحا، كما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 مساء ويتم إعادة إذاعته في الخامسة عصرا، مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان و حلا شيحة، وماجد المصري، والعديد من الكوكبة القديرة والعظيمة، وتدور قصة المسلسل عن تعرض مصر لزلزال شديد في عام 1992 وهذا الزلزال يؤدي إلى انهيار منزل محمد رمضان داخل أحداث المسلسل ومن جانب أخر لا يملك بطل العمل هو ووالدته أثبات يؤكد ملكيتهم للمنزل الذي هدم خلال الزلزال وللأسف صاحب العقار يرفض تسليم أرض البيت إلى أصحابة الحقيقين ونتابع سويا أحداث المسلسل.

مسلسل كلبش 3

يتم عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON E كما يعرض على قناة MBC4 في 3 مواعيد وهم 5 عصرا و11 مساء و10 صباحا، مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة وأحمد عبد العزيز وهشام سليم وهالة فاخر وأخراج بيتر ميمي.

مسلسل بدل الحدوتة 3

يعرض على قناة CBC في الساعة 6 ونصف مساء بعد موعد أذان المغرب والمسلسل مكون من 3 أجزاء منفصلين كل جزء 10 حلقات بطولة الفنانة دنيا سمير غانم و الفنان الكوميدي سمير غانم وشيماء سيف وعمرو وهبة وغيرهم من نجوم الكوميديا في مصر.

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مواعيد عرض مسلسلات قناة CBC

مواعيد عرض مسلسلات DMC

مسلسل ابن أصول للفنان حمادة هلال حيث يتم عرضه في 3 أوقات مختلفة وهم 11 مساء و12 ظهرا و4 عصرا علي قناة DMC دراما ويعرض في الساعة 8 مساء و3:30 فجرا و2 ظهرا على قناة DMC الرئيسية.

مواعيد مسلسلات MBC مصر

مواعيد مسلسلات قناة الحياة