مواعيد عرض وإعادة المسلسل التركي ” أبنة السفير ” على دراما الوان

تبدأ قناة دراما ألوان في عرض المسلسل التركي ” ابنة السفير Sefirin Kızı ” على شاشتها بدءاً من يوم الاحد 6 ديسمبر 2020 , وهو من المسلسلات التركية التى حققت نجاحاً كبيراً في تركيا حيث عرض الموسم الاول الاول في 2019 , وما زال يعرض حلقات الموسم الثاني , وهو ينتمى لنوعية المسلسلات الدرامية الرومانسية.

موعد عرض وإعادة ابنة السفير على دراما الوان

موعد العرض

16.00 ( الرابعة مساءاً ) بتوقيت جرينتش

17.00 ( الخامسة مساءاً ) بتوقيت الجزائر .

18.00 ( السادسة مساءاً ) بتوقيت مصر.

19.00 ( السابعة مساءاً ) بتوقيت السعودية.

20.00 ( الثامنة مساءاً ) بتوقيت الإمارات .

الإعادة الأولى

00.00( منتصف الليل ) بتوقيت جرينتش

1.00 ( الواحدة صباحاً ) بتوقيت الجزائر

2.00 ( الثانية صباحاً ) بتوقيت مصر.

3.00 ( الثالثة صباحاً ) بتوقيت السعودية.

4.00 ( الرابعة صباحاً ) بتوقيت الإمارات .

الإعادة الثانية

8.00 ( الثامنة صباحاً ) بتوقيت جرينتش

9.00 ( التاسعة صباحاً ) بتوقيت الجزائر

10.00 ( العاشرة صباحاً ) بتوقيت مصر.

11.00 ( الحادية عشر صباحاً ) بتوقيت السعودية.

12.00 ( الثانية عشر ظهراً ) بتوقيت الإمارات .

ملخص قصة المسلسل

يحب سنجار وناره بعضهما البعض بجنون منذ الصغر، لكن والد ناره عارض علاقتهما. فقررا الفرار والزواج سراً. شك سنجار في الليلة التي تلت زفافه أن ناره قد خانته ولا يصدق كلماتها، فأخرجها من كوخهما. فترمي ناره بنفسها من على حافة الهاوية وتصاب بجروح خطيرة. وتختفي بعد ذلك، فأصبح قصتهما ملحمة. وفي بال سنجار أن ناره تركته بسهولة، بحثًا عن حياة جديدة. بعد سنوات، عادت ناره إلى حياة سنجار. حيث تظهر في الوقت الذي يخطط فيه سنجار للزواج وتقرر بدء حياة جديدة، وفي حين ان سنجار لم يستطع تصديقها لتعرضه للخداع من قبل من حول ناره ياتي غديز صديق سانجار وشريكه للوقف بجانبها ومساندتها وتصديقها دون اي مقابل أو اشتراطات ليبدأ هو الاخر بحبه المأساوي لحبيبة صديقه في الخفاء ومحاولاته لتناسي مشاعره تجاهها وتستمر ناره بحبها لسانجار رغم كل المصاعب والأذى الذي لحق بها منه.