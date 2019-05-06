هنا مواعيد مسلسلات رمضان 2019 | جميع قنوات التلفزيون المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صوم شهر رمضان المبارك، والتي بدأت شعائر شهر رمضان بالظهور مثل زينة رمضان التي أنارت شوارع القاهرة، وأيضا فانوس رمضان الذي اختلف أشكاله وأحجامه، كما بدأت أيضا منذ مساء أمس بعض القنوات بعرض الدراما الرمضانية التي يقوم بها نخبة من الفنانين والفنانات، والذين حازوا دائما على حب الجماهير والذين يرغبون دائما بمتابعة أخبارهم وآخر أعمالهم الفنية الجديدة، وسوف نقوم في هذه المقالة بعرض مواعيد كافة مسلسلات رمضان 2019 على جميع قنوات وشاشات التلفزيون.

مواعيد مسلسلات قناة MBC مصر:

اسم المسلسل المواعيد مسلسل قابيل 9:00 مساءاً مسلسل زى الشمس 10:00 مساءاً مسلسل فكرة بمليون جنية 11:00 مساءاً مسلسل شقة فيصل 12:00 صباحاً مسرح مصر 8:00 مساءاً مسلسل ولد الغلابة 8:00 مساءاً

مواعيد مسلسات قناة cbc:

اسم المسلسل المواعيد مسلسل بدل الحدوتة 3 6:30 مساءاً مسلسل بركة 8:00 مساءاً مسلسل لمس أكتاف 11:00 مساءاً مسلسل علامة إستفهام 12:30 منتصف الليل مسلسل حكايتى 9:30 مساءاً

مواعيد مسلسلات قناة ON TV:

اسم المسلسل المواعيد مسلسل كلبش 3 7:00 مساءاً مسلسل علامة إستفهام 12:00 منتصف الليل مسلسل قمر هادى 10:00 مساءاً مسلسل أبوجبل 11:00 مساءاً مسلسل طلقة حظ 8:00 مساءاً مسلسل زى الشمس 9:00 مساءاً

مواعيد مسلسلات dmc:

اسم المسلسل المواعيد مسلسل زلزال 9:30 مساءاً مسلسل الواد سيد الشحات 7:00 مساءأ مسلسل ابن اصول 8:00 مساءاً مسلسل طلقة حظ 11:00 مساءاً مسلسل حكايتى 12:30 صباحاً

مواعيد مسلسلات قناة القاهرة والناس:

اسم المسلسل المواعيد مسلسل حدوتة مرة 10:00 مساءاً مسلسل مملكة الغجر 11:00 مساءاً مسلسل الزوجة 18 12:00 منتصف الليل

مواعيد مسلسلات قناة صدى البلد: