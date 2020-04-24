مواعيد مسلسلات رمضان 2020 وقنوات العرض

تعرض القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك هذا الموسم حوالى 25 مسلسل ما بين كوميديا ودراما واكشن وتزدحم خريطة مسلسلات شهر رمضان هذا العام بالعديد من النجوم على رأسهم الفنان عادل إمام ويسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد، ومحمد رمضان وياسر جلال وامير كرارة وياسمين صبري ويوسف الشريف وعلى ربيع وحمدى المرغنى وغادة عبدالرازق، ونعرض فى هذا التقرير مواعيد مسلسلات شهر رمضان والقنوات التى تعرضها.

مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل أمام على قناة DMC الساعة 6:30 مساءً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 10:00 مساءً، وعلى قناة DMC1 الساعة 6:00 مساءً، ومسلسل البرنس بطولة محمد رمضان على قناة DMC الساعة 7:45 مساءً، وعلى قناة DMC دراما فى الساعة 11:30 مساءً، ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة يعرض على قناة ON الساعة 9:00 مساءً، ويعرض على قناة ART حكايات الساعة 10:00 مساءً، ومسلسل ب 100 وش على قناة الحياة الساعة 7:45 مساءً، وعلى قناة دبي الساعة 5 مساءً.

مسلسل النهاية على قناة ON الساعة 10:15 مساءً، ومسلسل 2 × الصندوق على قناة MBC مصر الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال يعرض على قناة الحياة الساعة 12:00 منتصف الليل، ومسلسل جمع سالم يعرض على قناة النهار الساعة 8:30 مساءً ، ويعرض على قناة ART حكايات الساعة 12:00 منتصف الليل، ومسلسل حب عمري يعرض على قناة روتانا دراما الساعة 5:00 مساءً، ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا يعرض على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، وعلى قناة cbc الساعة 11:00 مساء، وعلى قناة دبي الساعة 7:00 مساء، ومسلسل سكر زيادة على قناة MBC مصر الساعة 8:30 مساء.

مسلسل سلطانة المعز بطولة غادة عبد الرازق يعرض على قناة النهار الساعة 6:30 مساء، وعلى قناة ART حكايات الساعة 8:00 مساء، مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرزاز على قناة النهار الساعة 7:30 مساءً وعلى قناة ART حكايات الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، مسلسل عمر ودياب بطولة على ربيع يعرض على قناة ON الساعة 6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 9:00 مساءً، مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبرى يعرض على قناة ON الساعة 11:30 مساء، وعلى قناة ART حكايات الساعة 9:00 مساء، وعلى قناة cbc الساعة 12:00 منتصف الليل، وعلى قناة DMC الساعة 10:30 وعلى قناة DMC دراما الساعة 9:00 مساء.

مسلسل لعبة النسيان يعرض على قناة MBC مصر الساعة 10:00 مساءً، وعلى قناة MBC مصر2 الساعة 12:00 منتصف الليل، مسلسل لما كنا صغيرين على قناة الحياة الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة DMC الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 6:30 مساء، ومسلسل ليالينا 80 على قناة cbc الساعة 8:00 مساء، وعلى قناة ART حكايات الساعة 11:00 مساء، مسلسل ونحب تانى ليه على قناة cbc الساعة 9:30 مساء، مسلسل ولاد إمبابة على قناة النهار الساعة 12:30 منتصف الليل.