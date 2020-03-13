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مواعيد مسلسل ( إلا أنا ) بدءاً من 14 مارس 2020 على قنوات dmc

بواسطة محمد عبد الرازق

تبدأ قناتي dmc و dmc دراما في عرض مسلسل جديد  ( الا أنا – حكاية ورا حكاية ) علىها بدءاً من السبت 14/3/2020 م , وهو مسلسل جديد يذاع لأول مرة على شاشات التليفزيون .

المسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بنكهة نسائية بحكايات متنوعة حيث يضم المسلسل 6 حكايات كل حكاية 10 حلقات ليكون بذلك مجموع حلقات المسلسل 60 حلقة.

ونظرأ لان الفترة المتبقية على شهر رمضان لان تكفي لعضر جميع حلقات المسلسل , لذلك قرر صناع المسلسل والقنوات العارضية ان يتم تقسم المسلسل الى نصفين نصف يعرض قبل الشهر الكريم ( 3 حكاية ) و ( 3 حكايات اخرى ) بعد شهر رمضان المبارك .

موعد عرض وإعادة مسلسل إلا أنا

يعرض المسلسل يومياً من السبت إلى الاربعاء بدءاً من السبت 14-3-2020

وهذه المواعيد التي يعرض ويعاد فيها المسلسل بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

مسلسل إلا أنا على قناة dmc

العرض: 20.00 الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

الإعادة الأولى: 1.00 الواحدة بعد منتصف الليل.
الإعادة الثانية: 12.30 الثانية عشر بعد الظهر.

مسلسل إلا أنا على قناة dmc دراما

العرض: 23.00 الحادية عشر مساءاً بتوقيت جرينتش.

الإعادة الأولى: 10.00 العاشرة صباحاً.
الإعادة الثانية: 16.00 الرابعة عصراً.

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ( سينرجي تامر مرسى ) واروما للانتاج الفني .

بطلات الحكايات الـ 6 وهن: وفاء عامر، أروى جودة، كندة علوش، شيرى عادل، حنان مطاوع، جميلة عوض.

خالص تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.


محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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