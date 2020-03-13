مواعيد مسلسل ( إلا أنا ) بدءاً من 14 مارس 2020 على قنوات dmc

تبدأ قناتي dmc و dmc دراما في عرض مسلسل جديد ( الا أنا – حكاية ورا حكاية ) علىها بدءاً من السبت 14/3/2020 م , وهو مسلسل جديد يذاع لأول مرة على شاشات التليفزيون .

المسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بنكهة نسائية بحكايات متنوعة حيث يضم المسلسل 6 حكايات كل حكاية 10 حلقات ليكون بذلك مجموع حلقات المسلسل 60 حلقة.

ونظرأ لان الفترة المتبقية على شهر رمضان لان تكفي لعضر جميع حلقات المسلسل , لذلك قرر صناع المسلسل والقنوات العارضية ان يتم تقسم المسلسل الى نصفين نصف يعرض قبل الشهر الكريم ( 3 حكاية ) و ( 3 حكايات اخرى ) بعد شهر رمضان المبارك .

موعد عرض وإعادة مسلسل إلا أنا

يعرض المسلسل يومياً من السبت إلى الاربعاء بدءاً من السبت 14-3-2020

وهذه المواعيد التي يعرض ويعاد فيها المسلسل بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

مسلسل إلا أنا على قناة dmc

العرض: 20.00 الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

الإعادة الأولى: 1.00 الواحدة بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية: 12.30 الثانية عشر بعد الظهر.

مسلسل إلا أنا على قناة dmc دراما

العرض: 23.00 الحادية عشر مساءاً بتوقيت جرينتش.

الإعادة الأولى: 10.00 العاشرة صباحاً.

الإعادة الثانية: 16.00 الرابعة عصراً.

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ( سينرجي تامر مرسى ) واروما للانتاج الفني .

بطلات الحكايات الـ 6 وهن: وفاء عامر، أروى جودة، كندة علوش، شيرى عادل، حنان مطاوع، جميلة عوض.

خالص تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.