مواعيد مسلسل ” الفتوة ” على قنوات ON – يونيو 2020

العرض الثاني لمسلسل الفتوة سيكون عبر قناتي ON و قناة ON دراما بدءاً من يوم السبت 30-5-2020 م , وهي فرصة جيدة لمن لم يستطيع مشاهدة المسلسل عند عرضه الأول خلال شهر رمضان .

موعد عرض مسلسل الفتوة على قنوات اون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء والمواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش ).

مسلسل الفتوة على قناة ON

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى: 1.00 ( الواحدة ( بعد منتصف الليل ) صباحاً )

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً )

مسلسل الفتوة على قناة ON دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى: 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

فريق عمل مسلسل الفتوة

التمثيل : ياسر جلال – أحمد صلاح حسني – مي عمر – نجلاء بدر – أحمد خليل – رياض الخولي – أحمد خالد صالح – هنادي مهنى – محمود حافظ – ضياء عبد الخالق – أحمد جمال سعيد – ليلى أحمد زاهر – إدورد – غفران محمد – عهدي صادق – فكري سليم – محمود عمرو ياسين – أحلام الجريتلي – مراد فكري صادق – ياسر النكوتي – محمود فارس – محمد أبو النجا – عزوز عادل – مجدي فكري – صفوة – مها نصار – عصام السقا – فريدة سيف النصر – عادل الفار – عايدة رياض.

التأليف : هاني سرحان

الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ).

الإخراج : حسين المنباوي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل الفتوة

المسلسل يعود بنا الى الوراء 100 عام لندخل الى حي الجمالية لزمن الفتوات والعنف والإتاوات , حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.