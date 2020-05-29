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مواعيد مسلسل ” الفتوة ” على قنوات ON – يونيو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

العرض الثاني لمسلسل الفتوة سيكون عبر قناتي ON و قناة ON دراما بدءاً من يوم السبت 30-5-2020 م , وهي فرصة جيدة لمن لم يستطيع مشاهدة المسلسل عند عرضه الأول خلال شهر رمضان .

1 موعد عرض مسلسل الفتوة على قنوات اون
2 فريق عمل مسلسل الفتوة
3 ملخص فكرة وقصة مسلسل الفتوة

موعد عرض مسلسل الفتوة على قنوات اون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء والمواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش ).

مسلسل الفتوة على قناة ON

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى: 1.00 ( الواحدة ( بعد منتصف الليل ) صباحاً )
الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً  )

مسلسل الفتوة على قناة ON دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى: 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثانية : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

فريق عمل مسلسل الفتوة

التمثيل : ياسر جلال – أحمد صلاح حسني – مي عمر – نجلاء بدر – أحمد خليل – رياض الخولي – أحمد خالد صالح – هنادي مهنى – محمود حافظ – ضياء عبد الخالق – أحمد جمال سعيد – ليلى أحمد زاهر – إدورد – غفران محمد – عهدي صادق – فكري سليم – محمود عمرو ياسين – أحلام الجريتلي – مراد فكري صادق – ياسر النكوتي – محمود فارس – محمد أبو النجا – عزوز عادل – مجدي فكري – صفوة – مها نصار – عصام السقا – فريدة سيف النصر – عادل الفار – عايدة رياض.

التأليف : هاني سرحان

الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ).

الإخراج : حسين المنباوي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل الفتوة

المسلسل يعود بنا الى الوراء 100 عام لندخل الى حي الجمالية لزمن الفتوات والعنف والإتاوات , حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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