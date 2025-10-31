مواعيد مسلسل “المؤسس أورهان” على قناة الفجر الجزائرية

اعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بثها لمسلسل المؤسس أورهان كعرض أول وحصري في المنطقة العربية بدءاً من مساء الخميس 30-10-2025 م.

موعد عرض المؤسس أولاهان على قناة الفجر

عرض الحلقة كل يوم خميس

8.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

9.00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

10.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

11.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

12.00 صباحاً (منتصف الليل) بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

إعادة المؤسس أورهان على قناة الفجر

الإعادة يوم الجمعة

1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش

2.00 ظهراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

3.00 ظهراً بتوقيت مصر ليبيا والسودان

4.00 عصراً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

5.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

معلومات عن مسلسل المؤسس أورهان

النوع : تاريخي، درامي – اكشن

تاريخي، درامي – اكشن الاسم الرسمي بالتركية: Kuruluş: Orhan

المنتج : محمد بوزداج

محمد بوزداج الاخراج : بولنت إشبيلن

قصة مسلسل المؤسس أورهان:

العمل يُركِّز على حياة أورهان غازي (ابن أرطغرل غازي)، والذي كان له دور كبير في توسيع حدود الدولة العثمانية وفتح العديد من الأراضي. يُفترض أن يُركِّز المسلسل على فترة حكمه وكيفية انتقال الدولة العثمانية من كونها إمارة صغيرة إلى إمبراطورية قوية. أورهان غازي قاد العديد من الحروب الناجحة، وكان أول من جعل السلطنة العثمانية دولة قوية تمتلك ملامح العظمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12645 افقي (H)

معدل الترميز: 27500