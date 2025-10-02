مواعيد مسلسل “المرسى” على mbc – بدءاً من 15 اكتوبر 2025

تبدأ قناة ام بي سي ومنصة شاهد في عرض النسخة المعربة من المسلسل التركي (على مر الزمان) تحت اسم “المرسى” بدءاً من 15-10-2025 م.

موعد عرض وإعادة مسلسل المرسى

المواعيد بتوقيت السعودية (+3 جرينتش)

العرض: 6.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 12.30 (صباحاً) بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية: 7.15 صباحاً

الإعادة الثالثة: 2.30 ظهراً

معلومات عن مسلسل المرسى

نسخة سعودية معربة من المسلسل الشهير على مر الزمان (بالتركية: Öyle Bir Geçer Zaman ki) والذي نجح بقوة عند عرضه في العالم العربي ويحقق مشاهدات مرتفعة حتى عند اعادة عرضه على القنوات الفضائية المختلفة.