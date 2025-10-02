مواعيد مسلسل “المرسى” على mbc – بدءاً من 15 اكتوبر 2025

بواسطة محمد عبد الرازق

تبدأ قناة ام بي سي ومنصة شاهد في عرض النسخة المعربة من المسلسل التركي (على مر الزمان) تحت اسم “المرسى” بدءاً من 15-10-2025 م.

موعد عرض وإعادة مسلسل المرسى

المواعيد بتوقيت السعودية (+3 جرينتش)

العرض: 6.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 12.30 (صباحاً) بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية: 7.15 صباحاً

الإعادة الثالثة: 2.30 ظهراً

معلومات عن مسلسل المرسى

نسخة سعودية معربة من المسلسل الشهير على مر الزمان (بالتركية: Öyle Bir Geçer Zaman ki) والذي نجح بقوة عند عرضه في العالم العربي ويحقق مشاهدات مرتفعة حتى عند اعادة عرضه على القنوات الفضائية المختلفة.

  • ابرز ابطال المسلسل عبد المحسن النمر، ميلا الزهراني، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم.
  • المسلسل من اخراج فكرت قاضي.
  • يُعرض المسلسل بالتزامن مع التصوير لضمان انطلاقة سلسة، أسلوب معتاد في المسلسلات الطويلة لضمان تفاعل الجمهور المستمر.
    المسلسل من إنتاج: MBC Group وO3 Medya | إخراج: فكرت قاضي | عدد الحلقات: 90
