مواعيد مسلسل “المرسى” على mbc – بدءاً من 15 اكتوبر 2025

تبدأ قناة ام بي سي ومنصة شاهد في عرض النسخة المعربة من المسلسل التركي (على مر الزمان) تحت اسم “المرسى” بدءاً من 15-10-2025 م.
موعد عرض وإعادة مسلسل المرسى
المواعيد بتوقيت السعودية (+3 جرينتش)
العرض: 6.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 12.30 (صباحاً) بعد منتصف الليل
الإعادة الثانية: 7.15 صباحاً
الإعادة الثالثة: 2.30 ظهراً
معلومات عن مسلسل المرسى
نسخة سعودية معربة من المسلسل الشهير على مر الزمان (بالتركية: Öyle Bir Geçer Zaman ki) والذي نجح بقوة عند عرضه في العالم العربي ويحقق مشاهدات مرتفعة حتى عند اعادة عرضه على القنوات الفضائية المختلفة.
- ابرز ابطال المسلسل عبد المحسن النمر، ميلا الزهراني، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم.
- المسلسل من اخراج فكرت قاضي.
يُعرض المسلسل بالتزامن مع التصوير لضمان انطلاقة سلسة، أسلوب معتاد في المسلسلات الطويلة لضمان تفاعل الجمهور المستمر.المسلسل من إنتاج: MBC Group وO3 Medya | إخراج: فكرت قاضي | عدد الحلقات: 90