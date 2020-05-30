مواعيد مسلسل ” جنة هلي” على mbc1 – يونيو 2020

العرض الثاني لمسلسل جنة هلى لمن لم يستطيع متابعة المسلسل خلال عرضه الأول في شهر رمضان المبارك , حيث قررت قناة ام بي سي 1 عرض المسلسل على شاشتها.

موعد عرض مسلسل جنة هلي – يونيو 2020

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

فريق عمل مسلسل جنة هلي

التمثيل : سعاد عبد الله – إبراهيم الحربي – إنتصار الشراح – شيماء علي – لمياء طارق – أحمد الفرج – عبد الرحمن الفهد – حسين المهدي – هند البلوشي – مشاري المجيبل – عبد العزيز صفر – نور الكويتية – محمد الرمضان – ميثم بدر – شهد ياسين – ملاك – شهاب جوهر – رولا ابو زيد .

التأليف : نوف المضف .

الإنتاج : التوليب للإنتاج الفني والتوزيع .

الإخراج : منير الزغبي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل جنة هلي

في إطار درامي اجتماعي يتناول المسلسل ترابط أفراد الأسرة الواحدة، وضرورة أن تكون الأسرة هي الملاذ الوحيد والأمان لكل أفرادها.

قدم أفراد مسلسل «جنة هلي» الذي تتقدمه النجمة سعاد عبدالله عملاً عائلي بامتياز، لا يمكن وصفه بــ الكوميدي، أو الدرامي فحسب، لكنه بالمجمل حزمة ممتعة من الرسائل الأجتماعية، وقد يكاد يكون العمل الخليجي الوحيد الذي حقق لجميع أفراد طاقمه بطولة مطلقة.