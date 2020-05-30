Take a fresh look at your lifestyle.


مواعيد مسلسل ” جنة هلي” على mbc1 – يونيو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

العرض الثاني لمسلسل جنة هلى لمن لم يستطيع متابعة المسلسل خلال عرضه الأول في شهر رمضان المبارك , حيث قررت قناة ام بي سي 1 عرض المسلسل على شاشتها.

1 موعد عرض مسلسل جنة هلي – يونيو 2020
2 فريق عمل مسلسل جنة هلي
3 ملخص فكرة وقصة مسلسل جنة هلي

موعد عرض مسلسل جنة هلي – يونيو 2020

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

فريق عمل مسلسل جنة هلي

التمثيل : سعاد عبد الله – إبراهيم الحربي – إنتصار الشراح – شيماء علي – لمياء طارق – أحمد الفرج – عبد الرحمن الفهد – حسين المهدي – هند البلوشي – مشاري المجيبل – عبد العزيز صفر – نور الكويتية – محمد الرمضان – ميثم بدر – شهد ياسين – ملاك – شهاب جوهر – رولا ابو زيد .

التأليف : نوف المضف .

الإنتاج : التوليب للإنتاج الفني والتوزيع .

الإخراج : منير الزغبي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل جنة هلي

في إطار درامي اجتماعي يتناول المسلسل ترابط أفراد الأسرة الواحدة، وضرورة أن تكون الأسرة هي الملاذ الوحيد والأمان لكل أفرادها.

قدم أفراد مسلسل «جنة هلي» الذي تتقدمه النجمة سعاد عبدالله عملاً عائلي بامتياز، لا يمكن وصفه بــ الكوميدي، أو الدرامي فحسب، لكنه بالمجمل حزمة ممتعة من الرسائل الأجتماعية، وقد يكاد يكون العمل الخليجي الوحيد الذي حقق لجميع أفراد طاقمه بطولة مطلقة.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

مواعيد مسلسل ” مانيكان ” على قناة mbc1

أخبار الفن

وداعاً حسن حسني..وفاة الفنان المحبوب بأزمة قلبية عن عمر يناهز 89 عاماً

أخبار الفن

مواعيد مسلسل ” فلانتينو ” على قنوات cbc – يونيو 2020

أخبار الفن

مواعيد مسلسل ” لما كنا صغيرين ” على قنوات ON – يونيو 2020

أخبار الفن

مواعيد مسلسل ” الفتوة ” على قنوات ON – يونيو 2020

أخبار الفن

مواعيد مسلسل ” ليالينا 80 ” على قناة الحياة – يونيو 2020

أخبار الفن

موعد مسلسل ” بـ100 وش ” على قناة mbc بدءاً من 31 مايو 2020

أخبار الفن

أول تعليق من محمد رمضان على نجاح مسلسل البرنس (فيديو)

أخبار الفن

تفاصيل مسلسل البرنس حلقة 28.. خيانة “فدوى” لـ “فتحي” تكشفها…

أخبار الفن

كلمات وفيديو أغنية ” إحنا مش بتوع حداد ” أحمد جمال بمشاركة ابناء الشهيد…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.