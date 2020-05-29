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مواعيد مسلسل ” فلانتينو ” على قنوات cbc – يونيو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

العرض الثاني لمسلسل فلانتينو سيكون عبر قناتي cbc و قناة cbc دراما بدءاً من يوم السبت 30-5-2020 م , وهي فرصة جيدة لمن لم يستطيع مشاهدة المسلسل عند عرضه الأول خلال شهر رمضان .

1 موعد عرض مسلسل فلانتينو على قنوات اون
2 فريق عمل مسلسل فالنتينو
3 ملخص فكرة وقصة مسلسل فالنتينو

موعد عرض مسلسل فلانتينو على قنوات اون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء والمواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش ).

مسلسل فلانتينو على قناة cbc

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى: 1.00 ( الواحدة ” بعد منتصف الليل “صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

مسلسل فلانتينو على قناة cbc دراما

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى: 5.00 ( الخامسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية مساءاً )

فريق عمل مسلسل فالنتينو

التمثيل: عادل إمام – دلال عبد العزيز – طارق الابياري – هدى المفتى – محمد كيلاني – الهام عبد البديع – رانيا محمود ياسين – وفاء صادق – طه خليفة – أحمد فريد – عمرو علاء – داليا البحيري – بدرية طلبة – سليمان عيد.

التأليف: أيمن بهجت قمر.

الإنتاج: ماجنوم للإنتاج الفني.

الإخراج: رامي إمام

ملخص فكرة وقصة مسلسل فالنتينو

تدور أحداث المسلسل حول ” نور عبدالمجيد فالنتينو ” الذي يقوم بدوره الفنان عادل إمام، ويعمل مديراً لإحدى مدارس الانترناشيونال، متزوج وله 3 أبناء، وزوجته امرأة متسلطة، وبسبب تشابه اسمه مع اسم سيدة مطلوب القبض عليها، يتورط في العديد من المشاكل، فيقرر البحث عنها وتسليمها للشرطة، لينقذ نفسه من المشاكل العديدة التي يقع، لكن المفاجأة انه يقع في حبها ويقرر الزواج منها ومساندتها في المشكلة التي تواجهها مع طليقها، ويختار لها سكنا بجوار زوجته الأولى السيدة المتسلطة، وتدور الاحداث في اطار كوميدى ويتضمن العمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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