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مواعيد مسلسل ” لما كنا صغيرين ” على قنوات ON – يونيو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

العرض الثاني لمسلسل لما كنا صغيرين سيكون عبر قناتي ON و قناة ON دراما بدءاً من يوم السبت 30-5-2020 م , وهي فرصة جيدة لمن لم يستطيع مشاهدة المسلسل عند عرضه الأول خلال شهر رمضان .

1 موعد عرض مسلسل لما كنا صغيرين على قنوات اون
2 فريق عمل مسلسل لما كنا صغيرين
3 ملخص فكرة وقصة مسلسل لما كنا صغيرين

موعد عرض مسلسل لما كنا صغيرين على قنوات اون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء والمواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش ).

مسلسل لما كنا صغيرين على قناة ON

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى: 5.00 ( الخامسة  صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

مسلسل لما كنا صغيرين على قناة ON دراما

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى: 9.00 ( التاسعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

فريق عمل مسلسل لما كنا صغيرين

التمثيل : خالد النبوي – محمود حميدة – ريهام حجاج – هاني عادل – نسرين أمين – كريم قاسم – منه فضالي – محمود حجازي – نبيل عيسى – سوزان نجم الدين – ايمان يوسف – هلا السعيد – اشرف زكي – عماد رشاد – عبد الرحيم حسن – حسن عبد الله – محمد يحيى.

التأليف : أرت ميكرز للإنتاج الفني ( أحمد عبد العاطي ) .

الإخراج : محمد علي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل لما كنا صغيرين

تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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