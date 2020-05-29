مواعيد مسلسل ” ليالينا 80 ” على قناة الحياة – يونيو 2020

العرض الثاني من مسلسل ليالينا 80 لمن فاته مشاهدة المسلسل عند عرضه الاول خلال شهر رمضان المبارك , حيث يبدأ عرض المسلسل السبت 30-5-2020 م على شاشة قناة الحياة .

موعد عرض مسلسل ليالينا 80 على قناة الحياة

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

فريق عمل مسلسل ليالينا 80

التمثيل : غادة عادل – إياد نصار – خالد الصاوي صابرين – نورهان – محمد الشنقيقري- محمد عادل – محمد على رزق – منه عرفة – جيهان أنور – رنا رئيس – حسني شتا – هشام الشاذلي – نهى عابدين – أميرة شرابي – هاجر الشرنوبي – محمد أشرف.

التأليف : أحمد عبد الفتح .

الإنتاج : سينرجي للإنتا الفني ( تامر مرسي ).

الإخراج : أحمد صالح.

ملخص وقصة مسلسل ليالينا 80

في إطار درامي إجتماعي من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.

تدور الأحداث في الثمانينات حول حياة هشام، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.