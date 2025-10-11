مواعيد مسلسل “لينك” على قناة dmc وdmc دراما – بدءاً من السبت 11 اكتوبر 2025

اولى حلقات مسلسل (لينك) يبدأ بثها مساء السبت 11-10-2015 كعرض أول وحصري على شاشتى “دي إم سي” و “دي إم سي دراما” وهو من نوعية الدراما المشوقة التى تناقش احد القضايا المعاصرة المتعلقة بالتكنولوجيا والنصب الالكتروني.

توقيت عرض مسلسل لينك

المواعيد بتوقيت مصر (+3جرينتش)

يعرض المسلسل من السبت الى الاربعاء والإعادة من الأحد الى الخميس

لينك على dmc

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 2.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 9.00 صباحاً

لينك dmc دراما

العرض: 11.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 7.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 4.00 مساءاً

فريق عمل مسلسل لينك

التمثيل: سيد رجب – رانيا يوسف – ميمي جمال – أحمد صيام – فرح الزاهد – لينا صوفيا بن حمان – سليم الترك – زينب العبد – محمود عمر ياسين – مينا ابو الدهب – سما المغربي – آيه عبد الرازق.

التأليف: محمد جلال.

الإخراج: محمد عبد الرحمن.

ملخص فكرة وقصة مسلسل لينك

تدور احداث المسلسل حول موظف بسيط على المعاش يدعى “بكر” , وبسب خبرته البسيطة بالتكنولوجيا يضغط على رابط مشبوه فيخسر كل امواله, ليبدأ رحلة البحث عن ماله المسروق مستعيناً بجارته اسماء رغم خلافاته المستمر معها ومع شاب متمكن ولديه معرفه بعالم الاختراق والديب ويب . وخلال رحلتهم تلك يتكشف لهم الكثير من الأسرار وتتصاعد الأحداث في إطار مليء بالتشويق.