مواعيد مسلسل ” مانيكان ” على قناة mbc1

العرض الثاني للمسلسل الخليجي مانيكان لمن فاته مشاهدته خلال شهر رمضان الماضي , حيث قررت قناة ام بي سي عرض المسلسل بدءاً من يوم الأحد الموافق 31-5-2020 م.

موعد عرض مسلسل مانيكان – يونيو 2020

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.30 ( الثالثة والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل مانيكان

التمثيل : اسمهان توفيق – هبة الدري – هيا عبد السلام – محمد العلوي – فؤاد علي – ملك ابو زيد – ميثم الحسيني – علي الحسيني – غرور صفر – غدير حسن – زينب غازي – خلود محمد – صمود المؤمن – سارة رشاد – علي الحسيني – زهرة كرم – نوف السلطان – أحمد العوضي – فاطمة الطباخ – روان العلي – إيمان العلي – ميثم بدر – فهد باسم – سعود بوعبيد – دانة حسين.

التأليف : مريم نصير.

الإنتاج : تليفزيون أبو ظبي – جرناس للإنتاج الفني – بي برودكشنز .

الموسيقى : وليد الهشيم.

مدير التصوير : محمد فوزي.

الإخراج : هيا عبد السلام.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مانيكان

في إطار درامي رومانسي تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أجيال نسائية من عائلة واحدة مشهور بسوء الحظ مع الرجال، ومع افتتاح كافيه يعمل به مجموعة من الرجال، تبدأ المشاحنات والمصدمات تقع بين هؤلاء النساء والرجال العاملين بالكافيه.