مودة الأدهم فتاة الـ “تيك توك” .. مفاجآت جديدة وأبرزها علاقتها بإسرائيل

أشار موقع صحيفة اليوم السابع إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية في قضية مودة الأدهم فتاة الـ “تيك توك”، المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة عبر التطبيق الشهير، كشفت عن تفاصيل جديدة في القضية وتضمنت مفاجآت وأبرزها علاقتها بإسرائيل، حيث تلقت تحويلات مالية من الخارج بمبالغ ضخمة من دول عربية ومن إسرائيل أيضًا، وذكر موقع اليوم السابع أنه تم الكشف عن حسابات المتهمة بعدة بنوك ملخصة بتقرير من البنك المركز يتضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج، حيث تلقت أموالا من إسرائيل وتركيا وقطر.

مودة الأدهم

حسابات بنكية

وتضمن تقرير البنك المركزي المصري حسب موقع اليوم السابع تحويلات مالية واردة من الخارج وحساباتها شملت:

حساب ببنك مصر فرع مدينتي، والرصيد فيه مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين أنه جرى تحويل مبلغ 3 آلاف و 476 جنيها و 6 قروش للحساب من شركة “بيجو” تكنولوجي.

حساب في بنك الإمارات دبي فرع الرحاب، وُجد فيه مبلغ 990 ألفا و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و 116 جنيهًا و 30 قرشا من شركة “بيجو” تكنولوجي أيضا.، وبذات البنك يوجد حساب آخر بالدولار الأمريكي بمبلغ 8809 دولارات.

حساب في بنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا.

تحويلات مالية

وكشفت التحقيقات أيضًا عن وجود العديد من التحويلات المالية من الخارج ومنها: