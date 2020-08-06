مودة الأدهم فتاة الـ “تيك توك” .. مفاجآت جديدة وأبرزها علاقتها بإسرائيل
أشار موقع صحيفة اليوم السابع إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية في قضية مودة الأدهم فتاة الـ “تيك توك”، المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة عبر التطبيق الشهير، كشفت عن تفاصيل جديدة في القضية وتضمنت مفاجآت وأبرزها علاقتها بإسرائيل، حيث تلقت تحويلات مالية من الخارج بمبالغ ضخمة من دول عربية ومن إسرائيل أيضًا، وذكر موقع اليوم السابع أنه تم الكشف عن حسابات المتهمة بعدة بنوك ملخصة بتقرير من البنك المركز يتضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج، حيث تلقت أموالا من إسرائيل وتركيا وقطر.
مودة الأدهم
حسابات بنكية
وتضمن تقرير البنك المركزي المصري حسب موقع اليوم السابع تحويلات مالية واردة من الخارج وحساباتها شملت:
- حساب ببنك مصر فرع مدينتي، والرصيد فيه مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين أنه جرى تحويل مبلغ 3 آلاف و 476 جنيها و 6 قروش للحساب من شركة “بيجو” تكنولوجي.
- حساب في بنك الإمارات دبي فرع الرحاب، وُجد فيه مبلغ 990 ألفا و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و 116 جنيهًا و 30 قرشا من شركة “بيجو” تكنولوجي أيضا.، وبذات البنك يوجد حساب آخر بالدولار الأمريكي بمبلغ 8809 دولارات.
- حساب في بنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا.
تحويلات مالية
وكشفت التحقيقات أيضًا عن وجود العديد من التحويلات المالية من الخارج ومنها:
- تحويلات من بنك الإسكندرية، الوكيل لشركة الحوالات ويسترن يونيون بمصر ، وذلك خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالي 7 تحويلات من أشخاص مختلفين من دول عربية بينها السعودية والعراق، قامت المتهمة باستلامها بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.
- تحويلات تم استلامها من البنك العربى الإفريقي، وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، وبلغ إجمالي هذه التحويلات 21 تحويلا من أشخاص مختلفين من دول (السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) ، قامت المتهمة بصرفها بنفسها، بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكي، ومبلغ 77 ألفا و 494 جنيها و 35 قرشا.
- تحويلات عبر شركة ibag وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، استلمتها المتهمة بنفسها وبلغت 38 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول (السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل)، بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.