موعد المسلسلات الخليجية في رمضان 2020 ومواعيد الإعادة

إليكم قائمة مواعيد المسلسلات الخليجية في رمضان بالإضافة إلى توقيتات الإعادة، حيث تحظى دائما الدراما الخليجية بمتابعة الملايين في جميع أنحاء العالم ،خاصة الوطن العربي، ومع بداية شهر رمضان 2020، كثر الحديث عن موعد المسلسلات السعودية في رمضان 2020، أو المسلسلات الكويتية أو الإماراتية أو البحرينية على سبيل المثال، لذا في موقع كلمة ننفرد بعرض جميع توقيتات عرض المسلسلات الخليجية، وذلك بتوقيت السعودية.

مواعيد عرض المسلسلات الخليجية في رمضان 2020

سنتناول تفصيليا كل مسلسل على حدة، والقنوات الناقلة وتوقيت العرض الأول والإعادة.

موعد عرض مسلسل “جنة هلي” على جميع القنوات والإعادة

على قناة أبو ظبي يعرض المسلسل 8:00 مساء ويعاد 2:00 صباحا و 1:00 ظهرا.

على قناة الكويت العرض الأول الساعة 4:10 عصرا ويعاد 1:40 صباحا و 7:20 صباحا.

على قناة osn ياهلا يعرض 1:00 صباحا ويعاد والإعادة 7:00 صباحا و 3:30 عصرا.

قناة osn يا هلا الأولى عرض أول 12:00 منتصف الليل والإعادة 6:00 صباحا و 4:30 عصرا.

على قناة ألفا مسلسلات المشفرة 12:30 بعد منتصف الليل عرض أول والإعادة 6:30 صباحا و 12:30 ظهرا و 6:30 مساء.

مسلسل “كسرة ظهر” مواعيد العرض والإعادة

يعرض على قناة الإمارات الساعة 4:30 عصرا ويعاد 2:00 صباحا و 9:30 صباحا.

على قناة السعودية عرض أول الساعة 8:00 مساء والإعادة 1:00 صباحا.

على قناة الكويت يعرض الساعة 2:30 ظهرا.

على قناة الشارقة يعرض الساعة الواحدة إلا الربع صباحا.

مواعيد مسلسل “الكون في كفة” وتوقيتات الإعادة

على قناة mbc drama الفضائية عرض أول 4:00 عصرا ويعاد 11:00 مساء ويعاد أيضا الساعة 3:00 و9:00 صباحا.

قناة الطفرة تعرض المسلسل في تمام 9:00 مساء ويعاد 4:00 صباحا.

قناة الشرقية الساعة 8:15 مساء ويعاد 2:00 صباحا و 11:00 صباحا.

على قناة atv يعرض مسلسل “الكون في كفة” الساعة 4:15 صباحا.

توقيت عرض مسلسل “رقم الحظ 7” وتوقيت الإعادة

يعرض مسلسل “رقم الحظ 7” على قناة دبي عرض أول 10:30 مساء ويتم إعادته 7:00 صباحا و 3:30 عصرا.

موعد عرض مسلسل “هيا وبناتها” على جميع القنوات

قناة mbc drama تعرض المسلسل عرض أول 2:00 ظهرا ويعاد 7:00 مساء و 4:00 صباحا و 10:00 صباحا

على تلفزيون “الشرقية” يعرض 9:15 مساء والإعادة 4:00 صباحا.

تلفزيون “الكويت” عرض أول 12:10 ظهرا والإعادة 6:00 مساء .

مواعيد مسلسل “كنا أمس” وموعد إعادته

على تلفزيون الإمارات يعرض 10:30 مساء ويعاد 4:00 صباحا و 8:30 صباحا و 3:00 عصرا.

توقيت عرض مسلسل شغف والإعادة

علي قناة mbc drama يعرض 3:00 عصرا ويعاد 9:00 مساء ويعاد مرة أخرى 2:00 صباحا و 8:00 صباحا.

سما دبي تقوم بعرض المسلسل في الساعة التاسعة مساء ويعاد الخامسة صباحا و الثانية عشرة ظهرا.

على تلفزيون البحرين يعرض مسلسل شغف في الساعة 7:15 مساء ويعاد 10:30 صباحا.

موعد عرض مسلسل الميراث على القنوات وموعد الإعادة

يذاع مسلسل “الميراث” على قناة MBC 1 في تمام 6:00 مساء ويعاد 7:00 و 11:00 صباحا.

مواعيد عرض المسلسل الخليجي “مساحات خالية”

يعرض المسلسل على قناة الكويت في الساعة الواحدة صباحا ويعاد الثامنة صباحا.

مسلسل مانيكان توقيت العرض والإعادة

قناة أبو ظبي يعرض في الرابعة والنصف عصرا ويعاد الواحدة صباحا والثامنة صباحا.

عشاق الدراما السعودية يمكنهم متابعة موعد المسلسلات السعودية على قناة sbc وموعد برنامج قلبي اطمأن على جميع القنوات.