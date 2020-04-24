موعد المسلسلات السورية فى رمضان 2020 ومواعيد الاعادة الاولى والثانية

اليكم قائمة مواعيد المسلسلات السورية فى رمضان 2020 بالاضافة الى موعد الاعادة الاولى وايضا موعد الاعادة الثانية، حيث تحظى دائما المسلسلات السورية والشامية بنسب مشاهدة مرتفعة طوال أيام العام، خاصة فى شهر رمضان المبارك، ونظرا لكثرة البحث عن موعد المسلسلات الشامية في رمضان، نقدم لكم فى موضع كلمة، قائمة محدثة المواعيد بتوقيت سوريا والسعودية وايضا توقيتات الإعادة.

موعد المسلسل السوري “بروكار” ومواعيد الإعادة

القناة عرض أول إعادة أولى أعادة ثانية الفضائية السورية 4:00 عصرا رؤيا 5:00 مساء 11:00 مساء 7:00 صباحا الظفرة 10:00 مساء سوريا دراما 6:00 مساء 6:00 صباحا الشاهد 6:45 مساء

موعد مسلسل “ببساطة 2” وتوقيتات الإعادة

القناة عرض أول إعادة إعادة 2 الأردن 9:00 مساء ألفا 7:00 مساء سوريا دراما 8:30 مساء 7:30 صباحا

موعد مسلسل “حارس الفدس” ومواعيد الإعادة

القناة عرض أول إعادة إعادة 2 الميادين 9:00 مساء الظفرة 8:00 مساء سوريا دراما 7:30 مساء 3:00 صباحا السورية 10:30 مساء 5:00 صباحا

موعد مسلسل “سوق الحرير” وموعد إعادة المسلسل

القناة عرض أول إعادة 1 إعادة 2 mbc 1 11:00 مساء LBC 11:00 مساء السورية 12:00 منتصف الليل سوريا دراما 11:00 مساء 6:00 صباحا

موعد مسلسل “النحات” وموعد إعادة المسلسل

القناة العرض الأول إعادة 1 إعادة 2 أبو ظبي 11:00 مساء 6:00 صباحا 11:00 صباحا دجلة 11:00 مساء

موعد مسلسل “الساحر” وموعد إعادة المسلسل

القناة العرض الأول إعادة 1 إعادة 2 أبو ظبي 10:00 مساء 5:00 صباحا 10:00 صباحا دجلة 10:00 مساء عودة 12:30 مساء

موعد مسلسل “مقابلة مع السيد ادم” وموعد إعادة المسلسل