تعرف على موعد برامج ومسلسلات قناة تين ten tv في رمضان 2019

موعد برامج ومسلسلات قناة تين ten tv في رمضان 2019 هو ما يشغل بال محبى ومتابعى القناة الشهيرة والتي تمتاز بقلة الفواصل. لذا ننفرد بمواعيد برامج ومسلسلات القناة خلال شهر رمضان المبارك 2019. وسيتم تحديث القائمة أولا باول بما فيها مواضيع العرض الاول ومواعيد الاعادة.

موعد مسلسل “بروفا” على قناة تين Ten TV

مسلسل “بروفا” هو بطولة مطلقة للنجم “احمد فهمى” وسيعرض حصريا على قناة تين فى رمضان 2019.

ويعرض كعرض أول في الساعة 8:00 مساءا ويعاد الساعة 9:00 صباحا و 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد عرض مسلسل “سوبر ميرو” على قناة تين ten tv

مسلسل “سوبر ميرو” للنجمة “ايمى سمير غانم” يعرض على قناة تين تى فى فى رمضان فى تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة يوميا ويعاد الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد عرض برنامج “أصوات من السماء” على قناة تين ten tv

يعرض برنامج “أصوات من السماء” للاعلامى “محمد الرميحى” يذاع حصريا على قناة تن تي في.

يذاع البرنامج يوم الثلاثاء الى الجمعة فى تمام الساعة 4:30 مساءا بتوقيت القاهرة ويعاد من يوم الاربعاء الى يوم السبت فى تمام الساعة 8:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد عرض برنامج “البردة” على قناة تين ten tv في رمضان 2019

برنامج “البردة” هو مخصص لمدح النبى عليه الصلاة والسلام ويعرض البرنامج الساعة 4:15 عصرا ويعاد 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد برنامج “سيرة الحبايب” على قناة Ten TV

برنامج سيرة الحبايب يذاع حصريا على قناة تن مع الاعلامى “عمرو عبدالحميد” والأعلامية “جيهان عبدالحميد” والذى يستضيف باقة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

يذاع البرنامج يوميا الساعة 12:00 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 4:00 صباحا.

موعد برنامج “رحلة الحقيقة” على قناة Ten Tv في رمضان 2019

يذاع البرنامج الساعة 6.00 مساءا ويعاد الساعة 3:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

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