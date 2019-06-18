موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازى الموسم الاول وأحداث جديدة على قناة تي أر تي

يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية وخاصة بعد انتهاء آخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل الذي استطاع الحصول على أعلى نسب مشاهدة بسبب تميزه وقوة أحداثه، عن الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازى لتبدأ مع سلسلة من الأحداث الجديدة والحديث عن السلطان العثماني الأول ومؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، على أن يتم عرض حلقات المسلسل على شاشة قناة تي أر تي التركية الناقلة للمسلسلات بصورة حصرية، وينتظر الجميع موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازي لمتابعة الأحداث الجديدة الشيقة.

الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازي

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازي التركي، ويذكر أن عثمان هو ابن أرطغرل البكر وسوف يكمل المسيرة بعد والده على أن يكمل سلسلة الانتصارات والفتوحات والمعارك ومتابعة الملك والمحافظة عليه، وهو من الشخصيات التي ذكرت أكثر من والده في الكتب التركية التاريخية بسبب معرفة للكثير عن النزاعات التي تدور من حوله وقيام الدولة العثمانية وصراع الدولة مع كل من التتار والفرس والروم.

مسلسل قيامة عثمان غازي

بعد انتهاء فترة عرض الجزء السابق من مسلسل قيامة أرطغرل ينتظر عشاق التاريخ التركي ومتابعيه انطلاق أول حلقات مسلسل قيامة عثمان غازي بن أرطغرل ولم يتم تحديد موعد عرض الحلقة الأولى حتى الآن وسنتابع معكم ونوافيكم فور إعلان الموعد الرسمي لإذاعة الحلقة فتابعونا..