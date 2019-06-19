موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة

يأتي مسلسل قيامة عثمان استكمالًا للملحمة الدرامية الرائعة “قيامة أرطغرل”، والذي كان قد حقق نجاح باهر على مستوى العالم العربي، محدثًا صدى كبير على كافة الأصعدة الفنية والاجتماعية، وصولًا إلى الصعيد السياسي، فقد قام الرئيس التركي رجب أوردوغان بزيارة موقع التصوير الخاص به، ليأتي بعد ذلك مسلسل قيامة عثمان ليتولى راية المسلسلات التاريخية الملحمية في تركيا.

مسلسل قيامة عثمان

وفي الوقت الراهن يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية بوجه عام، ومحبي الدراما التاريخية بوجه خاص عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان، والذي يعتبر واحد من أهم المسلسلات الدرامية التشويقية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، وجاء مسلسل قيامة عثمان بعد انتهاء بث جميع أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل، والذي قد استمر على مدار 150 حلقة، وتم عرض حلقاته بصورة 5 أجزاء عرضت على القنوات التركية والعربية بشكل متتالي.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان

إلى الآن لم يتم تحديد موعد محدد ونهائي من أجل البدء في عرض مسلسل قيامة عثمان، فقد انتشرت الكثير من الأخبار في تركيا، حول أن المسلسل سيبدأ بثه خلال شهر أغسطس، بينما انتشرت أخبار أخرى بأن المسلسل سيتم عرضه خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر بحد أقصى من العام الحالي 2019، وسوف نقوم بنقل آخر أخبار عرض مسلسل قيامة عثمان أول بأول، من خلال موقعنا كلمة دوت أورج.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان يتناول حياة القائد العثماني عثمان بن أرطغرل، والذي قد قام بتأسيس الدولة العثمانية، فمن المتوقع أن يحتوي هذا المسلسل على الكثير من الأحداث المشوقة، والقوية إلى حد كبير.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ومن المنتظر أن تقوم مجموعة من القنوات المختلفة بعرض وإذاعة مسلسل قيامة عثمان، ويأتي من ضمنهم قناة TRT ، وقناة اليرموك، وقناة القدس، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان التركي الشهير بوراك اوزجيفيت، والذي يلقى شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان