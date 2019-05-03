اليكم موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناة الفا alpha المشفرة الخاصة بالمسلسلات و التابعة لباقة قنوات OSN، والتى تمتاز بعرض مسلسلات رمضان 2019 بدون أية فواصل اعلانية مزعجة، لذا يفضل عشاق الدراما وخاصة الدراما الرمضانية متابعة مسلسلات القناة لعدم وجود فواصل اعلانية، وقد أعلنت القناة منذ لحظات عن خارطة مسلسلات القناة فى شهر رمضان 2019 ومواعيد عرضها والتي ننفرد في موقع كلمة بعرضها.

موعد عرض مسلسل “لمس أكتاف” على قناة ألفا

يعرض مسلسل “لمس أكتاف” للنجم “ياسر جلال” على قناة alpha فى المواعيد التالية”-

6:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

7:30 مساءا بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل “بدل الحدوتة 3” على قناة ألفا

يعرض مسلسل “بدل الحدوتة 3” على قناة alpha فى الموعد التالى:-

6:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

7:00 مساءا بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل “لاخر نفس” على قناة ألفا

مسلسل “لاخر نفس” للنجمة “ياسمين عبدالعزيز” يعرض على قناة alpha فى الموعد:-

7:30 مساءا بتوقيت مصر.

8:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

موعد عرض مسلسل “ابو جبل” على قنوات ألفا

يعرض المسلسل فى المواعيد التالية:-

8:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

9:30 بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل “إفراج مشروط” على قناة Alpha

أعلنت القناة عن موعد عرض المسلسل فى الاوقات التالية:-

9:30 مساءا بتوقيت مصر.

10:30 مساءا بتوقيت السعودية.

مواعيد عرض مسلسل وما ادراك ما امى على قنوات ألفا

يذاع مسلسل “وما ادراك ما امى” فى المواعيد التالية:-

5:30 مساءا بتوقيت مصر.

6:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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