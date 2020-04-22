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موعد عرض مسلسل الأختيار وموعد الاعادة الاولى والثانية

بواسطة مصطفى صديق القاضي

اليكم موعد مسلسل الأختيار أحد المسلسلات المرتقبة هذا العام، حيث أعلنت قناة اون العامة on tv عن موعد عرض مسلسل الاختيار، بالإضافة إلى توقيت الاعادة الاولى والثانية، و سنتناولها بالتفصيل بالإضافة إلى تردد القناة، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نسب نجاح كبيرة، مثلما حقق مسلسل كلبش لنجوم العمل نجاحات كبيرة فى الثلاثة مواسم الماضية.

توقيت عرض مسلسل الأختيار على قناة أون 

أعلنت قناة on العامة عن توقيت العرض الاول لمسلسل الاختيار حصريا على القناة، وقد سبقة حملة اعلامية كبيرة، حيث يمس المسلسل وجدان الشعب المصرى، بتجسيدها لشخصية البطل المقاتل الشهيد احمد المنسى، احد ابرز شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية، والذى استشهد فى احد الاكمنة فى سيناء، بعد ان سطر أروع التضحيات فى سبيل رفعة الوطن يجسد النجم أمير كرارة شخصية البطل الشهيد احمد المنسى.

حيث يعرض المسلسل فى الموعد التالى:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
الأول 9:00 مساء 10:00 مساء

موعد اعادة مسلسل الأختيار وموعد الاعادة الثانية على قناة اون

هذا ومن المنتظر أن يعاد المسلسل فى المواعيد التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
الاعادة الاولى 4:00 صباحا 5:00 صباحا
الاعادة الثانية 3:30 عصرا 4:30 عصرا
توقيت اعادة مسلسل الاختيار
مواعيد اعادة مسلسل الاختيار

تردد قناة اون الناقل الحصري لمسلسل الاختيار

قناة اون تبث على نايل سات فقط ،وستقوم بنقل المسلسل على قناتها وقناة اون دراما على نفس التردد التالى

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
10854 27500  أفقي 5/6
مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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