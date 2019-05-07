موعد عرض مسلسل العاصوف 2 والإعادة وأهم أحداث المسلسل

ينتظر المشاهدين السعوديين بصورة خاصة والعرب بصورة عامة، عرض مسلسل العاصوف 2، والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان 2019 على قناة mbc، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض مواعيد عرض المسلسل والإعادة، حتى يتمكن المشاهدين من متابعة أحداث هذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل العاصوف 2

يتم عرض أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة MBC 1 ، وهي القناة التي تقوم بإذاعة المسلسل بشكل حصري، كما يتم إعادة أحداث المسلسل الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت المملكة.

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أحداث العاصوف 2

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل العاصوف، حول الحادث الشهير لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام في مكة المكرمة منذ حوالي أربعين عاما، ليعود المسلسل إلى عام وقوع هذا الحادث عام 1979، حيث دخل مجموعة من الرجال إلى الحرم المكي، وقاموا بإدخال بعض الأسلحة في نعوش تم إدخالها بغرض الصلاة على أصحابها، وكان يقودهم جهيمان العتيبي، وكان معه قرابة 200 رجل، وحاولوا أن يقوموا بالسيطرة على مداخل المسجد الحرام، وقاموا باحتلال الكعبة المشرفة، متخذين دعاية دينية.

أبطال العاصوف

يقوم ببطولة هذا المسلسل حبيب الحبيب و عبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله بالإضافة إلى وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وعدد كبير من أهم الفنانين في السعودي، وهو من إخراج المثنى صبح.