موعد عرض مسلسل “زلزال” 2019 على قناة دي إم سي “dmc” بطولة محمد رمضان وحلا شيحه

نتناول لكم في هذا الموضوع موعد عرض مسلسل “زلزال” 2019 بطولة الأسطورة محمد رمضان والفنانة حلا شيحه، حيث ينتظر العديد من الأشخاص مسلسل محمد رمضان الذي يخوص به السباق الرمضاني من ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية كل عام، وأعلنت قناة دي إم سي “dmc” عن عرضها للمسلسل زلزال في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً يومياً، بدايةً من اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك يتم إذاعة أول حلقات المسلسل.

مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان :-

يشارك البطولة في المسلسل مع محمد رمضان مجموعة من الفنانين والفنانات منه الفنانة حلا شيحه، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة هنادي مهني، والفنانة سلوي الخطاب، والفنانة مني عبد الغني، والفنان حسام داغر، والفنانة حنان سليمان، والفنان مصطفي منصور، وغيرهم من نجوم الوسط الفني، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة “سينرجي” لصاحبها تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.

أحداث مسلسل زلزال :-

تدور أحداث المسلسل حول رجل يقوم بشراء مزل بالقسط محدد القيمة المادية والفترة الزمنية لسداده، وعندما يأتي ميعاد تسديد القسط الأخير للمنزل، يطالب صاحب المنزل بأن يقوم بتسجل المنزل باسمة مع التنازل عن ملكيته، ثم يماطل صاحب النزل تسجله ثم يقع زلزال 1992 الشهير، ثم يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلي عائلة الوالد الذي توفي نتيجة انهيار الزلازل، ثم يحدث خلاف بينه وبين ابن المتوفي.