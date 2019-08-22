موعد عرض مسلسل “قيامة عثمان” Othman dirilişi والقنوات الناقلة

ينتظر محبي المسلسلات التركية عرض الحلقة الأولي من مسلسل”قيامة عثمان”،ويعتبر هذا المسلسل واحد من المسلسلات التاريخية التركية التي تحكي تاريخ الدولة العثمانية و تأسيسها،سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان خلال العام الجاري،يذكر بأن مسلسل قيامة عثمان هو المسلسل الذي سيكمل قصة مسلسل “قيامة آرطغل” تحت قيادة السلطان “عثمان الأول”.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان،ومن بطل المسلسل الجديد

وبعد إنتهاء الخمس أجزاء من مسلسل “قيامة آرطغل” والذي حصد ملايين المشاهدين والمعجبين عبر قنوات التلفاز ومواقع الإنترنت،يأتي مسلسل “قيامة عثمان”،والذي سيعرض خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم،حيث لم تعلن الشركة المنتجة موعد دقيق لعرض مسلسل “قيامة عثمان”،ويقوم بتأدية البطولة الممثل التركي المشهور “بوراك أوزجيفيت” والذي قام بالتمثيل بمسلسل “حب أعمي” والذي يعرض في الوقت حالي علي قناة “زي ألوان”.

قصة مسلسل قيامة عثمان الجديد وإنتهاء عصر آرطغل

تبداء أحداث مسلسل قيامة آرطغل بعد أن يموت السلطان آرطغل ومن حوله أبناءه،ويدعوهم إلى إعادة تقوية الدولة والإهتمام بها،ويقوم بتوجيه النصائح والمواعظ إلى إبنه عثمان بإعتبارة السلطان الذي سيتولي أمور الدولة من بعد أبيه،ليبداء بعد ذلك عصر جديد تحت قيادة السلطان “عثمان الأول”.

القنوات الناقلة للمسلسل التركي الجديد “قيامة عثمان”

سيبداء عرض مسلسل “قيامة عثمان” على القناة التي قامت بعرض سلسلسة أجزاء مسلسل “قيامة آرطغل” وهي قناة “ATV” و”TRT1″ والتي تعرض المسلسل بالترجمة العربية ويمكن متابعة الحلقات عبر الإنترنت،وهذه مقال يستعرض تردد قناة TRT1 التركية ترددات قناة دعوة واليرموك أغسطس 2019 “نظرة نقدية” قريبا مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل،حيث سيعرض هذا المسلسل علي تلك الترددت.