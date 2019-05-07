موعد عرض مسلسل كلبش 3 على جميع القنوات ومواعيد الإعادة

يمثل موعد عرض مسلسل كلبش 3 على جميع القنوات المختلفة اهمية كبيرة لعشاق النجم “أمير كرارة” أيضا موعد اعادة مسلسل كلبش 3 وذلك بعد النجاح غير المسبوق لمسلسل “كلبش” الجزء الأول والثانى، والذى قام فيه بأداء دور رجل شرطة شريف ووطنى “سليم الأنصاري” وهو مثال للضابط الشريف المحب لوطنه والعملة والذى يواجه العديد من المشاكل والصعوبات من قوى الشر ،والذى ادى فى الى فقدان زوجتة وشقيقة واصابة والدته بشلل. وانتهت أحداث الجزء الثانى بنهاية غامضة ستتضح أحداثها في الجزء الثالث من المسلسل وسنتناول اليوم موعد عرض مسلسل كلبش 3 على مختلف القنوات بالاضافة الى مواعيد الإعادة.

موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة ام بى سى فور mbc 4

قناة ام بى سى 4 من أوائل القنوات التي أعلنت عن عرضها لمسلسل كلبش الجزء الثالث حصريا على شاشتها. اما عن موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة mbc 4 فسيكون فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 2:00 مساءا 3:00 مساءا 10:54 مساءا 11:45 مساءا 5:00 صباحا 6:00 صباحا 9:00 صباحا 10:00 صباحا

موعد مسلسل كلبش 3 على قناة أون ON E

يذاع المسلسل ايضا حصريا على قناة أون e وبالنسبة إلى مواعيد عرض مسلسل كلبش 3 ومواعيد الإعادة فإنها ستكون على النحو التالى:-

توقيت مصر توقيت السعودية 8:00 مساءا 9:00 مساءا 1:45 صباحا 2.45 صباحا 3:30 عصرا 4:30 عصرا

موعد مسلسل كلبش 3 على قناة الاردن الان ومواعيد الإعادة

اليكم مواعيد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة الاردن اليوم والتى تنفرد بعض احداث مسلسل كلبش 3 فى رمضان 2019:-

توقيت مصر توقيت السعودية 2:00 ظهرا 3:00 عصرا

تردد قناة الاردن اليوم الناقلة لمسلسل كلبش 3

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 10873 27500 أفقى Hor 5/6

برومو مسلسل كلبش 3

حتى الان ظهر أكثر من برومو تشويقي لمسلسل يصل عددهم الى 3

قصة مسلسل كلبش الجزء الثالث

قصة مسلسل كلبش الجزء الثالث ليس كما يتوقعه البعض فالضابط سليم الانصارى يتقدم باستقالته من وزارة الداخلية وذلك بعد مهة خارج مصر لسنوات طويلة ظن الجميع أن “سليم الأنصارى قد قتل. ويلجأ لعمل شركة أمن خاصة ولكن سرعان ما يواجه المشاكل مع شريكة فى الشركة.