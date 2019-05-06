موعد عرض وإعادة مسلسل لمس أكتاف الحلقة الأولى “ياسر جلال” على قناة CBC

مع بداية شهر رمضان المعظم يتسابق الجميع لمتابع مسلسلات رمضان 2019 والسباق الرمضاني الذي يتنافس فيه نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث تقوم القنوات الفضائية بتقديم أجمل الأعمال الدرامية للعديد من النجوم.

ومن ضمن المسلسلات التي ينتظرها ملايين المشاهدين عقب عرض الإعلان الترويجي، هو مسلسل ملس أكتاف للنجم ياسر جلال، والذي استطاع خطف الأنظار بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وذلك لما يقدمه من أعمال درامية ناجحة.

مسلسل لمس أكتاف

يبدأ عرض مسلسل لمس أكتاف مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم عرضه مساء اليوم الاثنين الموافق 6 مايو الجاري وذلك من خلال بعض القنوات الفضائية منها قناة CBC، وقناة CBC دراما، وأيضا قناة أبو ظبي الفضائية، وقناة أبو ظبي دراما.

مسلسل لمس أكتاف من بطولة النجم ياسر جلال ويشاركه البطولة مجموعة من ألمع النجوم منهم النجمة حنان مطاوع والنجم فتحي عبد الوهاب، مخرج العمل حسن المنياوي ومن تأليف هاني سرحان.

تدور أحداث مسلسل لمس أكتاف حول أدهم المصارع الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال ويقع في بعض المشاكل مع تاجر المخدرات الذي يجسد دوره النجم فتحي عبد الهادي، وأثناء حلقات المسلسل تدور العديد من الأحداث الدرامية.

موعد عرض مسلسل لمس أكتاف

سوف يتم عرض مسلسل لمس أكتاف في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على قناة CBC وأيضا إعادة العرض سوف تكون في تمام الساعة السابعة صباحا، ويعرض في تمام الثانية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل حول موعد العرض والإعادة بجميع القنوات فور إتاحتها، وكل عام وأنتم بخير.