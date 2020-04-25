موعد عرض وإعادة مسلسل ( لعبة النسيان ) رمضان 2020

تنفرد قنوات ام بي سي للعام الثاني على التوالي بعرض مسلسل دينا الشربيني حصرياً على قنواتها , وتقدم دينا في رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل لعبة النسيان , حيث يبث على قناتي ام بي سي مصر 1 و 2 , في موسم قد لا تكون فيه المنافسة اشد مقارنة ببعض الاعوام الماضية.

موعد عرض مسلسل لعبة النسيان – رمضان 2020

المواعيد بتوقيت مصر +2 توقيت جرينتش

مسلسل لعبة النسيان على mbc مصر

العرض: 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى:16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

مسلسل لعبة النسيان على mbc مصر 2

العرض: 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى: 14.00 ( الثانية ظهراً )

الإعادة الثانية: 20.00 ( الثامنة مساءاً )

فريق عمل مسلسل لعبة النسيان

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل كلاً من أحمد داود وإنجي المقدم وعلي قاسم وهديل حسن ومحمود قابيل وروزالين البيه و أحمد صفوت ورجاء الجداوي وحسن مالك والطفل أحمد حاتم وياسمين طارق وعمر عزت وبسنت الكردي والمذيع شريف مدكور والطفل آدم وهدان وهنا داود وأسماء جلال وملك بدوي ويحل كلاً من أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد كضيوف شرف.

الإنتاج : آي برودكشن i Productions.

الإخراج : هاني خليفة.

المسلسل مقتبس من فورمات مسلسل Tabula rasa ” ورقة بيضاء” الهولندي وينتمي إلى نوعية أعمال الدراما السايكو، وتدور أحداثه حول “رقية” (دينا الشربيني) وهي فتاة من طبقة متوسطة ومتزوجة من “أمجد” (أحمد صفوت) وهو رجل أعمال ثري جداً، ولكنها تقع في غرام شخص آخر وهو “عمرو” (أحمد داوود) وتقوم بخيانة زوجها، ما يجعلها فى ورطه عندما يكتشف زوجها حقيقتها فتقوم بقتله ثم تتعرض لحادث مؤلم يسبب لها فقدان جزئي للذاكرة متعلق بال6 سنوات الماضية من حياتها فقط بما في ذلك جريمة القتل، فتصحو في المستشفى معتقدةً أنها للتو ولدت ابنها “يحيى” ذو ال6 سنوات ، مما سينعكس سلباً على علاقتها بابنها وتدخل في صراع مرير مع ماضيها ومع من حولها كما ستدخل في صراع شرس مع “يحيى الشيال” (محمود قابيل) والد زوجها الذي يعتمد في خطته على فقدان الذاكرة لها. وتجسد (إنجي المقدم) شخصية الطبيبة النفسية “بهيرة” التي ترافقها في رحلة علاجها.