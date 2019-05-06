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تعرف على توقيت عرض مسلسل كلبش 3 ومواعيد مسلسلات قناة On e (ومواعيد الاعادة) رمضان 2019

كتب مصطفى صديق القاضي آخر تحديث

اليكم موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة أون تى One بعد الإعلان الرسمى على الصفحة الرسمية لقناة on e عن موعد عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث على قناة on ent، بالإضافة إلى موعد مسلسلات رمضان 2019 على القناة بعد فترة كبيرة من التكهنات والجدل حول مواعيد العرض، ولكن قطعت القناة كافة التساؤلات والتوقعات باضافة مواعيد العرض كاملة على صفحتها على الفيسبوك والتى سنتناولها الآن.

موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة أون اى On e

مسلسل كلبش الجزء الثالث واحد من أشهر المسلسلات المنتظرة هذا العام، خاصة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته الاجزاء الاولى والثانية من المسلسل. المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة، ويشاركة البطولة النجوم احمد عبدالعزيز والنجم هشام سليم والنجمة هانى فاخر يذاع المسلسل في المواعيد التالية:-

توقيت عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث
موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة اون اى
عرض اول 8:00 مساءا بتوقيت مصر
اعادة اولى 1:45 صباحا بتوقيت مصر
اعادة ثانية 3:30 عصرا بتوقيت مصر

الليلة | أولى حلقات مسلسل ‫‏#كلبش 3 للنجم #أمير_كرارة الساعة 8:00 مساء حصريًا على #ON_E

الليلة | أولى حلقات مسلسل ‫‏#كلبش 3 للنجم #أمير_كرارة الساعة 8:00 مساء حصريًا على #ON_EAmir Karara#خلي_رمضانك_ON

Gepostet von OnEnt am Montag, 6. Mai 2019

موعد مسلسل ابو جبل على قناة أون تى وموعد الاعادة

مسلسل “ابو جبل يعرض على القناة خلال شهر رمضان المبارك بطولة النجم المتألق مصطفى شعبان، وسوف تقوم القناة بإذاعة أحداث المسلسل فى المواعيد التالية:-

عرض أول 9:00 مساءا بتوقيت مصر
اعادة 1 5:00 صباحا بتوقيت مصر
اعادة 2 12:30 ظهرا بتوقيت مصر

الليلة | أولى حلقات مسلسل #أبوجبل بطولة النجم #مصطفى_شعبان الساعة 9:30 مساء حصرياً في رمضان على #ON_E

الليلة | أولى حلقات مسلسل #أبوجبل بطولة النجم #مصطفى_شعبان الساعة 9:30 مساء حصرياً في رمضان على #ON_EMostafa Shaban#خلي_رمضانك_ON

Gepostet von OnEnt am Montag, 6. Mai 2019

موعد عرض مسلسل حكايتى على قناة أون تى On E

مسلسل “حكايتى” للنجمة ياسمين صبرى هو ثانى مسلسلات رمضان 2019 المنتظرة هذا العام لأنه اول بطولة مطلقة لنجمة السينما والدراما “ياسمين صبرى” هذا وسوف يذاع المسلسل في المواعيد التالية:-

عرض اول 12:30 صباحا بتوقيت مصر
اعادة 8:00 صباحا بتوقيت مصر

استنونا وأولى حلقات مسلسل #حكايتي بطولة النجمة #ياسمين_صبري الساعة 12:30 صباحا على #ON_E

استنونا وأولى حلقات مسلسل #حكايتي بطولة النجمة #ياسمين_صبري الساعة 12:30 صباحا على #ON_E #خلي_رمضانك_ON

Gepostet von OnEnt am Montag, 6. Mai 2019

موعد عرض مسلسل قمر هادى على قناة أون اى on e ومواعيد الاعادة

مسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة وتنفرد قناة اون تى بعرض أحداثه طيلة شهر رمضان فى المواعيد التالية:-

عرض أول 11:00 مساءا بتوقيت القاهرة
اعادة 1 6:30 صباحا بتوقيت مصر
اعادة 2 11:00 صباحا بتوقيت مصر

الليلة | أولى حلقات مسلسل #قمر_هادي للنجم #هاني_سلامة الساعة 11:00 مساء حصرياً على #ON_E

الليلة | أولى حلقات مسلسل #قمر_هادي للنجم #هاني_سلامة الساعة 11:00 مساء حصرياً على #ON_EHani Salama#خلي_رمضانك_ON

Gepostet von OnEnt am Montag, 6. Mai 2019

تردد قناة اون اى ON ENT على النايل سات

القناة تبث فقط على القمر المصرى نايل سات على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec
10854 27500 أفقى Hor 5/6

 

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عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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