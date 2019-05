تعرف على توقيت عرض مسلسل كلبش 3 ومواعيد مسلسلات قناة On e (ومواعيد الاعادة) رمضان 2019

اليكم موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة أون تى One بعد الإعلان الرسمى على الصفحة الرسمية لقناة on e عن موعد عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث على قناة on ent، بالإضافة إلى موعد مسلسلات رمضان 2019 على القناة بعد فترة كبيرة من التكهنات والجدل حول مواعيد العرض، ولكن قطعت القناة كافة التساؤلات والتوقعات باضافة مواعيد العرض كاملة على صفحتها على الفيسبوك والتى سنتناولها الآن.

موعد عرض مسلسل كلبش 3 على قناة أون اى On e

مسلسل كلبش الجزء الثالث واحد من أشهر المسلسلات المنتظرة هذا العام، خاصة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته الاجزاء الاولى والثانية من المسلسل. المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة، ويشاركة البطولة النجوم احمد عبدالعزيز والنجم هشام سليم والنجمة هانى فاخر يذاع المسلسل في المواعيد التالية:-

عرض اول 8:00 مساءا بتوقيت مصر اعادة اولى 1:45 صباحا بتوقيت مصر اعادة ثانية 3:30 عصرا بتوقيت مصر

موعد مسلسل ابو جبل على قناة أون تى وموعد الاعادة

مسلسل “ابو جبل يعرض على القناة خلال شهر رمضان المبارك بطولة النجم المتألق مصطفى شعبان، وسوف تقوم القناة بإذاعة أحداث المسلسل فى المواعيد التالية:-

عرض أول 9:00 مساءا بتوقيت مصر اعادة 1 5:00 صباحا بتوقيت مصر اعادة 2 12:30 ظهرا بتوقيت مصر

موعد عرض مسلسل حكايتى على قناة أون تى On E

مسلسل “حكايتى” للنجمة ياسمين صبرى هو ثانى مسلسلات رمضان 2019 المنتظرة هذا العام لأنه اول بطولة مطلقة لنجمة السينما والدراما “ياسمين صبرى” هذا وسوف يذاع المسلسل في المواعيد التالية:-

عرض اول 12:30 صباحا بتوقيت مصر اعادة 8:00 صباحا بتوقيت مصر

موعد عرض مسلسل قمر هادى على قناة أون اى on e ومواعيد الاعادة

مسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة وتنفرد قناة اون تى بعرض أحداثه طيلة شهر رمضان فى المواعيد التالية:-

عرض أول 11:00 مساءا بتوقيت القاهرة اعادة 1 6:30 صباحا بتوقيت مصر اعادة 2 11:00 صباحا بتوقيت مصر

تردد قناة اون اى ON ENT على النايل سات

القناة تبث فقط على القمر المصرى نايل سات على التردد التالى:-