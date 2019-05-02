موعد مسلسلات رمضان 2019 على قناة دبى الفضائية والتى تنفرد بعرض باقة من افضل مسلسلات رمضان 2019 هذا العام، ومع بداية شهر رمضان المبارك 2019 يترقب متابعى المسلسلات الدرامية موعد عرض المسلسلات بكافة توقيتات الدول العربية، لذا ننقل لكم وحصريا مواعيد مسلسلات قناة دبي في رمضان 2019 محدثة اولا بأول.

موعد مسلسل لاخر نفس على قناة دبى Dubai tv

مسلسل “لاخر نفس” بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم فتحي عبدالوهاب يذاع على قناة دبى فى المواعيد التالية:-

الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساءا بتوقيت دبى.

موعد مسلسل “سوبر ميرو” على قناة دبى dubai tv

النجمة “ايمى سمير غانم” تلتقى مع باقة من نجوم الكوميديا فى مسلسل “سوبر ميرو” وذلك على قناة دبى الفضائية فى المواعيد التالية:-

6:00 مساءا بتوقيت مصر.

7:00 مساءا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءا بتوقيت الامارات.

موعد مسلسل “سلاسل ذهب” على قناة دبي الفضائية dubai

أعلنت قناة دبي عن مواعيد عرض مسلسل “سلاسل دهب” خلال شهر رمضان المبارك 2019 على شاشة القناة وذلك فى تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية، وفى تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت دبى.

موعد مسلسل “حدود الشر” على قناة دبى Dubai TV

“أعلنت القناة عن مواعيد مسلسل “حدود الشر” خلال شهر رمضان المبارك فى المواعيد التالية:-

3:00 ظهرا بتوقيت مصر.

4:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

5:00 عصرا بتوقيت دبى.

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