موعد مسلسلات رمضان 2020 السورية على قناة سما السورية والبرامج وتوقيت الإعادة

أعلنت قناة سما السورية عن موعد عرض المسلسلات السورية في رمضان 2020 على شاشة قناتها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى موعد البرامج، ومواعيد الإعادة، خاصة أن قناة سما السورية واحدة من أفضل القنوات التي تعرض أفضل انتاجات الدراما السورية على الإطلاق، ومع مطلع شهر رمضان من كل عام تنفرد القناة بعرض باقة منتقاة من المسلسلات، و سنتعرف ومن خلال موقع كلمة، على مواعيد المسلسلات والبرامج على القناة خلال شهر رمضان المبارك 2020.

موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة سما السورية وتوقيت الإعادة

مسلسل الساحر ويعرض كعرض أول الساعة 12:00 منتصف الليل ويعاد 11:10 صباحا.

مسلسل “النحات” عرض أول الساعة 11:00 مساء ويعاد 10:00 صباحا.

مسلسل “بقعة ضوء” الساعة 7:30 مساء ويعاد الساعة 3:30 صباحا.

مسلسل “بروكار” ويعرض 9:30 مساء ويعاد 9:00 صباحا.

مسلسل “فتنة زمانها” 5:00 مساء والإعادة 5:00 صباحا.

مسلسل “بوشينكو” يعرض 9:00 مساء ويعاد 3.00 صباحا.

مسلسل “مقابلة مع السيد ادم” يعرض 1:00 صباحا ويعاد 11:00 صباحا.

مسلسل “حارس الجبل” عرض أول 2:00 صباحا الإعادة 8:30 صباحا.

موعد برامج رمضان 2020 على قناة سما السورية

برنامج “أنستا شو” ويعرض الساعة 10:30 مساء ويعاد 10:00 صباحا.

برنامج المسابقات “بلحظة بتربح” يعرض 8:30 مساء.

برنامج “أنت تسأل والإسلام يجيب” يعرض 4:00 عصرا ويعاد 4:10 صباحا.

برنامج “أم على قلوبها أقفال” الساعة 3:15 عصرا.

برنامج “تفسير القران” الساعة 6:45 مساء ويعاد 7:30 صباحا.

برنامج “حلو الكلام” الساعة 7:25 مساء.

برنامج “رمضان يجمعنا” الساعة 2:00 ظهرا ويعاد 6:00 صباحا.

برنامج “على كل ضرس لون” ويعرض 1:00 ظهرا ويعاد 8:00 صباحا.

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