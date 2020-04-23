موعد مسلسلات رمضان 2020 الهندية على قناة ام بي سي بوليود

اليكم موعد المسلسلات الهندية فى رمضان 2020 على قناة mbc bollywood وتمتاز قناة ام بي سي بوليود دوما بعرضها باقة من افضل المسلسلات، والتي يتم انتقاؤها بدقة شديدة، وتتربع دوما على قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على الاطلاق، وفى رمضان 2020 تقدم القناة باقة متنوعة من المسلسلات والتي نستعرضها الان مع تردد القناة.

موعد مسلسل “أحقاد خفية” في رمضان 2020

عشاق المسلسلات الهندية يمكنهم متابعة موعد مسلسلات قناة زي الوان فى رمضان 2020 بالتوقيتات المختلفة:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية الأول 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا

موعد مسلسل “جل و جلزر” على ام بيسي بليود

المسلسل الهندي “جل و جلزر يعرض طيلة الشهر الكريم 2020 على القناة فى التوقيت التالى:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية الاول 2:00 ظهرا 3:00 عصرا

موعد المسلسل الهندي “لم يكن حبيبي” على قناة ام بي سي بوليود رمضان 2020

تعرض حلقات مسلسل “لم يكن حبيبي” طيلة شهر رمضان على القناة فى الموعد التالى:-

عرض توقيت مصر توقيت السعودية أول 3:00 عصرا 4:00 عصرا

موعد مسلسل “صرخة انتقام” فى رمضان 2020 على قناة mbc bollywood

يعرض مسلسل “صرخة انتقام” على شاشة ام بي سي بوليود فى الموعد التالى:-

العرض توقيت القاهرة توقيت مكة المكرمة الأول 4:00 عصرا 5:00 مساء

تردد قناة mbc bollywood

القناة تبث على نايلسات وقمر بدر وذلك على التردد:-