موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة زي الوان zee alwan

اليكم قائمة مسلسلات رمضان 2020 على قناة زي الوان وهى القناة الاشهر من ناحية الدراما فى الوطن العربى، والتى تقدم توليفة مابين المسلسلات العربية والتركية والهندية، وتمتاز بنسب مشاهدة كبيرة فى معظم اقطار الوطن العربي، لانها تقدم توليفة مميزة من افضل المسلسلات، والتى يتم انتقائها بعناية فائقة، وخلال شهر رمضان تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، نظرا لجودة الأعمال الفنية، ونظرا لقلة الفواصل وجودة الصوت والصورة الفائقة، برغم كون القناة بدقة sd ولكنها تضاهي دقة اتش دى.

موعد مسلسل “فرصة أخيرة على قناة زى الوان

أولى المسلسلات المنقولة على قناة زى الوان هو مسلسل “فرصة أخيرة.

يذاع في الأوقات التالية:-

العرض توقيت جرينتش توقيت السعودية الأول 4:10 عصرا 7:10 مساء

موعد مسلسل “مارال” على قناة zee alwan

المسلسل التركى “مارال” هو ثاني الأعمال الفنية التي ستعرض على زي الوان، وهو واحد من أشهر المسلسلات التركية وهو مدبلج بصورة احترافية.

و يذاع في الأوقات التالية:-

العرض توقيت جرينتش توقيت السعودية الأول 7:00 مساء 10:00 مساء

موعد مسلسل “قبول 2” على قناة زى الوان فى رمضان 2020

المسلسل الثالث هو مسلسل “قبول” الجزء الثانى، وهو احد الاعمال الهندية الشهيرة والتى تم دبلجتها باحترافية على القناة.

يذاع المسلسل في الاوقات التالية:-