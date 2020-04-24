موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة لنا السورية ومواعيد الإعادة

اليكم قائمة مواعيد مسلسلات قناة لنا السورية في رمضان 2020 محدثة ومضاف اليها مواعيد اعادة المسلسلات، فقناة لنا هي واحدة من اشهر وافضل القنوات الدرامية العربية وتقوم بعرض باقة من اجمل المسلسلات الدرامية على الاطلاق، والتى تناسب القيم العربية، وهى تعتبر الوجهة الأولى لمحبي المسلسلات الشامية والسورية والآن مع قائمة المواعيد.
مسلسلات قناة لنا السورية فى رمضان 2020
تنفرد القناة بعرض 11 مسلسل درامي سوري وهي المسلسلات التالية:-
- مسلسل هواجس عابرة.
- مسلسل احلى ايام.
- مسلسل ببساطة الجزء الثاني.
- مسلسل دومينو.
- مسلسل بروكار.
- مسلسل مقابلة مع السيد ادم.
- مسلسل بنت الشهبندر.
- مسلسل حرملك الجزء الثاني.
- مسلسل ادم وريما.
- مسلسل عائد الى حيفا.
- مسلسل يوما ما.
موعد عرض مسلسلات رمضان 2020 على قناة لنا السورية
- مسلسل هواجس عابرة سيتم عرضه في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت سوريا.
- مسلسل يوما ما سيعرض في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت دمشق.
- مسلسل احلى ايام سيتم عرضه في الساعة السادسة مساء بتوقيت سوريا والسعودية.
- مسلسل ببساطة الجزء الثاني سيعرض في الساعة 6:45 مساءا بتوقيت سوريا.
- مسلسل دومينو سيتم عرضه فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق.
- مسلسل بروكار يعرض فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا.
- مسلسل مقابلة مع السيد ادم يعرض فى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت سوريا.
- مسلسل حرملك الجزء الثاني يعرض الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
- مسلسل عائد على حيفا سيتم عرضة الساعة الواحدة صباحا.
- مسلسل بنت الشهبندر في الساعة 2:00 صباحا.